Пн, 24.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Жителю Эстонии удалось вернуть 10 000 евро, переведенные мошенникам

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Мошенники связываются с мужчинами через социальные сети и сразу в начале общения дают понять, что заинтересованы в обмене эротическим контентом. Однако после получения фото и видео в голом виде, к жертвам поступают угрозы, в которых обещают раскрыть контент их друзьям, если на банковский счет не поступят деньги.
Мошенники связываются с мужчинами через социальные сети и сразу в начале общения дают понять, что заинтересованы в обмене эротическим контентом. Однако после получения фото и видео в голом виде, к жертвам поступают угрозы, в которых обещают раскрыть контент их друзьям, если на банковский счет не поступят деньги. Фото: Sander Ilvest

По наставлению мошенников житель Хийумаа перевел на счета различных лиц 10 000 евро, но смог вернуть деньги, пишет Rus.ERR.

Мошенники связались с 75-летним жителем Хийумаа в конце 2022 года и начали убеждать его сделать денежные переводы различным людям. В конце апреля островитянин внял уговорам мошенников и перевел в общей сложности 10 000 евро.

При обнаружении мошенничества банк аннулировал переводы, и пострадавшему вернули переведенные им деньги.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество».

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх