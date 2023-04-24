Жителю Эстонии удалось вернуть 10 000 евро, переведенные мошенникам

По наставлению мошенников житель Хийумаа перевел на счета различных лиц 10 000 евро, но смог вернуть деньги, пишет Rus.ERR.
Мошенники связались с 75-летним жителем Хийумаа в конце 2022 года и начали убеждать его сделать денежные переводы различным людям. В конце апреля островитянин внял уговорам мошенников и перевел в общей сложности 10 000 евро.
При обнаружении мошенничества банк аннулировал переводы, и пострадавшему вернули переведенные им деньги.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество».