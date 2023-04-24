Не вернулся домой, а телефон выключен: полиция ищет пропавшего в Таллинне Всеволода

Полиция просит помощи в поиске пропавшего 30-летнего Всеволода из Мустамяэ.
21 апреля родственник мужчины сообщил в полицию, что Всеволод не вернулся домой и что его мобильный телефон отключен. Последний раз родственники общались со Всеволодом вечером 20 апреля. Полиция проверила различные места, больницы и связалась со знакомыми, но пока не смогла найти его. По словам родственников, утром 21 апреля он должен был отправиться к родственнику в Вырумаа, но туда не приехал.
Всеволод ростом 180 см, худощавого телосложения, лысый, носит очки. Он может быть одет в черную куртку и джинсы, на ногах темно-зеленые кроссовки. У него при себе удостоверение личности и телефон, но он выключен.
Полиция просит всех, кто видел подходящего по описанию мужчину, сообщить об этом по телефону 112 или 612 2973. Вы также можете написать следователю Ляэне-Харьюского участка по адресу aljona.streltsova@politsei.ee.