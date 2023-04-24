Полиция по-прежнему ищет пропавшего в Таллинне Всеволода

По данным полиции, 20 апреля около 18:40 Всеволод находился вблизи торгового центра Rocca al Mare. Затем он пошел в направлении Музея под открытым небом. Его дальнейший путь неизвестен.

Всеволод ростом 180 см, худощавого телосложения, лысый, носит очки. Он может быть одет в черную куртку и джинсы, на ногах темно-зеленые кроссовки. У него при себе удостоверение личности и телефон, но он выключен.