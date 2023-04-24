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Полиция по-прежнему ищет пропавшего в Таллинне Всеволода

rus.postimees.ee
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Пропавший Всеволод.
Пропавший Всеволод. Фото: PPA

Полиция по-прежнему просит помощи в поиске пропавшего 30-летнего Всеволода из Мустамяэ.

По данным полиции, 20 апреля около 18:40 Всеволод находился вблизи торгового центра Rocca al Mare. Затем он пошел в направлении Музея под открытым небом. Его дальнейший путь неизвестен.

Всеволод ростом 180 см, худощавого телосложения, лысый, носит очки. Он может быть одет в черную куртку и джинсы, на ногах темно-зеленые кроссовки. У него при себе удостоверение личности и телефон, но он выключен.

Полиция просит всех, кто видел подходящего по описанию мужчину, сообщить об этом по телефону 112 или 612 2973. Вы также можете написать следователю Ляэне-Харьюского участка по адресу aljona.streltsova@politsei.ee.

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