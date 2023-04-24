Наши керлингисты показывают класс, но чемпионы мира определятся только в субботу

У эстонцев по итогам пяти игр четыре победы и одно поражение. Такие же результаты в подгруппе А у представительств Канады и Шотландии, первое место сейчас делят три страны.

В сегодняшнем утреннем матче эстонская команда уверенно обыграла чехов (12:6), затем со счетом 9:2 они обыграли венгерскую пару.

Следующие три игры будут для нашей команды решающими, поскольку против них выйдут очень сильные соперники. Завтра Калдвеэ-Лилль сразятся с представителями Шотландии (в той же подгруппе у них четыре победы и одно поражение), затем будут состязаться с командой Австралии (австралийцы принимали участие в Олимпийских играх). А затем эстонцам предстоит встреча с действующими олимпийскими чемпионами – итальянской парой.

В этом году чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар проходит на олимпийском льду в Пхенчхане в Южной Корее. Соревнования ведутся в двух подгруппах, из каждой подгруппы выходят по три сильнейшие команды – они будут объявлены в четверг, 27 апреля. Чемпионы мира в смешанном парном керлинге определятся в субботу, 29 апреля.