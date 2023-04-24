Изменение детских пособий ⟩ «Отечество» задало Кае Каллас четыре острых вопроса

Вопросы звучат так:

1. Этично ли, по мнению премьер-министра, отменять принятые в консенсусе решения после их реализации?

2. Насколько это действие правительства соответствует конституции и принципу законного ожидания людей?

3. По мнению премьер-министра, как такой поступок повлияет на доверие людей к государству?

4. Правильно ли, по мнению премьер-министра, сокращать государственные расходы за счет детей и, следовательно, будущего эстонского государства?

«В ситуации, когда мы имеем дело, подчеркиваю, с самой низкой рождаемостью века, самый большой кризис у нас связан с демографией», - обосновал эти вопросы председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер.

Он отметил, что прежний состав Рийгикогу всего несколько месяцев назад почти при полном консенсусе принял поправки к Закону о семейных пособиях. «Теперь, спустя несколько месяцев, новое правительство собирается отменить принятые изменения, уменьшив выплачиваемую сегодня поддержку многодетным семьям, отменив плавный выход и индексацию, которую предполагалось ввести со следующего года», - заявил Сеэдер.