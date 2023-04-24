Изменение детских пособий ⟩ «Отечество» задало Кае Каллас четыре острых вопроса

Фракция партии «Отечество» задала премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ) четыре вопроса о поправках к Закону о семейных пособиях.
Вопросы звучат так:
1. Этично ли, по мнению премьер-министра, отменять принятые в консенсусе решения после их реализации?
2. Насколько это действие правительства соответствует конституции и принципу законного ожидания людей?
3. По мнению премьер-министра, как такой поступок повлияет на доверие людей к государству?
4. Правильно ли, по мнению премьер-министра, сокращать государственные расходы за счет детей и, следовательно, будущего эстонского государства?
«В ситуации, когда мы имеем дело, подчеркиваю, с самой низкой рождаемостью века, самый большой кризис у нас связан с демографией», - обосновал эти вопросы председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер.
Он отметил, что прежний состав Рийгикогу всего несколько месяцев назад почти при полном консенсусе принял поправки к Закону о семейных пособиях. «Теперь, спустя несколько месяцев, новое правительство собирается отменить принятые изменения, уменьшив выплачиваемую сегодня поддержку многодетным семьям, отменив плавный выход и индексацию, которую предполагалось ввести со следующего года», - заявил Сеэдер.
«А ведь прошлые изменения представляла перед Рийгикогу действующий министр социальной защиты Сигне Рийсало, а правительство так же возглавляет тот же премьер-министр Кая Каллас», - сказал Сеэдер и добавил, что в связи с этим у фракции «Отечества» и у эстонского народа возникло много вопросов.