ГАЛЕРЕЯ ⟩ Каллас совершила первый зарубежный визит в Украину в качестве премьера нового правительства

Каллас заявила на пресс-конференции с Зеленским в понедельник днем, что для достижения постоянного мира в Европе необходимо ликвидировать серые зоны в европейской безопасности, потому что именно в них начинаются новые войны. Она отметила, что расширение Евросоюза и НАТО принесло стабильность в эти сферы.

«Поэтому для обеспечения мира в Европе нам нужна Украина в качестве члена Евросоюза и НАТО», – сказала Каллас. Она отметила, что стопроцентное выполнение необходимых требований будет сложным и ответственным процессом. «Я надеюсь, что Украина сможет начать переговоры о вступлении в Европейский союз в этом году», – сказала Каллас.

Ранее, как правило, премьер-министр Эстонии совершал первый зарубежный визит после вступления нового правительства в должность в Финляндию и Латвию, чтобы подчеркнуть тесные связи между соседями, то на этот раз Каллас совершила первый зарубежный визит своего нового правительства в Украину.

«Это мой первый зарубежный визит в качестве премьер-министра нового правительства. Цель моего визита – показать веру и поддержку нашего правительства и народа Украине. На последних выборах избиратели дали мандат продолжать поддерживать Украину», – сказала Каллас.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Каю Каллас за поддержку и помощь Эстонии со стороны Эстонии. Он заверил, что Украина не забудет ту поддержку и помощь, которую Эстония оказала Украине в трудную минуту. Президент Украины отметил, что с учетом численности населения и объема оказанной помощи Эстония является крупнейшим помощником Украины.