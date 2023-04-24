Михаил Кылварт вступил в военизированное объединение Кайтселийт

Начальник отдела стратегической коммуникации Кайтселийта майор Арво Йыэсалу подтвердил Rus.Postimees, что Кылварт вступил в ряды добровольческой военизированной организации в апреле текущего года и принадлежит к отдельной Идаской роте Таллиннской дружины Кайтселийта.

В воскресенье, 23 апреля мэр принял участие в традиционном памятном мероприятия в парке Юрьевой ночи. В этом году минуло 680 лет со дня восстания Юрьевой ночи, которое было частью деятельности эстонского национально-освободительного движения, боровшегося за освобождение страны от иноземного владычества.

На рукаве пиджака мэра Кылварта была повязка члена Кайтселийта с эмблемой организации.

Михаил Кылварт и Юри Ратас в парке Юрьевой ночи на мероприятии в честь 680-летия восстания Юрьевой ночи. Фото: Mihhail Kõlvarti ametlik Facebooki leht.

Кайтселийт является добровольческой государственной оборонной организацией, действующей под юрисдикцией Министерства обороны Эстонии. Цель организации – повысить готовность людей защищать независимость Эстонии и ее конституционный строй, опираясь на свободную волю и личную инициативу. Кайтселийт был основан 11 ноября 1918 года как организация национальной обороны.

Михаил Кылварт в парке Юрьевой ночи на мероприятии в честь 680-летия восстания Юрьевой ночи. Фото: Mihhail Kõlvarti ametlik Facebooki leht.

Отдельная Идаская рота Таллиннской дружины Кайтселийта, к которой принадлежит мэр Таллинна, является территориальным подразделением, члены которого проживают или проживали, в основном, в столичных районах Ласнамяэ или Пирита, но не только.

Как сказано на сайте роты, в подразделение приглашаются все желающие граждане, отвечающие требованиям членства и считающие Эстонскую Республику и ее конституционный строй краеугольным камнем нашего общества.