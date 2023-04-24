Неожиданно ⟩ Мэр Таллинна Михаил Кылварт вступил в Кайтселийт

Мэр Таллинна и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт вступил в Кайтселийт. На прошедшем в воскресенье в парке Юрьевой ночи памятном мероприятии мэр носил нарукавную ленту Кайтселийта.
Начальник отдела стратегической коммуникации Кайтселийта майор Арво Йыэсалу подтвердил Rus.Postimees, что Кылварт вступил в ряды добровольческой военизированной организации в апреле текущего года и принадлежит к отдельной Идаской роте Таллиннской дружины Кайтселийта.
В воскресенье, 23 апреля мэр принял участие в традиционном памятном мероприятия в парке Юрьевой ночи. В этом году минуло 680 лет со дня восстания Юрьевой ночи, которое было частью деятельности эстонского национально-освободительного движения, боровшегося за освобождение страны от иноземного владычества.
На рукаве пиджака мэра Кылварта была повязка члена Кайтселийта с эмблемой организации.
Кайтселийт является добровольческой государственной оборонной организацией, действующей под юрисдикцией Министерства обороны Эстонии. Цель организации – повысить готовность людей защищать независимость Эстонии и ее конституционный строй, опираясь на свободную волю и личную инициативу. Кайтселийт был основан 11 ноября 1918 года как организация национальной обороны.
Отдельная Идаская рота Таллиннской дружины Кайтселийта, к которой принадлежит мэр Таллинна, является территориальным подразделением, члены которого проживают или проживали, в основном, в столичных районах Ласнамяэ или Пирита, но не только.
Как сказано на сайте роты, в подразделение приглашаются все желающие граждане, отвечающие требованиям членства и считающие Эстонскую Республику и ее конституционный строй краеугольным камнем нашего общества.
Rus.Postimees обратился к Михаилу Кылварту за комментарием и опубликует его сразу после получения.