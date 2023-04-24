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Как в советское время: загадочная карательная мера, позволяющая привлечь к уголовной ответственности практически каждого

Кадри Таммепуу
, журналист
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В 2018 году канцлер права раскритиковала в Рийгикогу ограничение на деятельность, на основании которого к уголовной ответственности может быть привлечен практически любой человек. На снимке скульптура «Юстиция» у здания Харьюского уездного суда.
В 2018 году канцлер права раскритиковала в Рийгикогу ограничение на деятельность, на основании которого к уголовной ответственности может быть привлечен практически любой человек. На снимке скульптура «Юстиция» у здания Харьюского уездного суда. Фото: Eero Vabamägi

Одним из самых частых нарушений, в связи с которым обвиняют врачей, а также членов органов местных самоуправлений в коррупции, является ограничение на деятельность. До сих пор неясная норма втягивает невиновных вместе вместе с преступниками в многолетние расследования, необходимость защищать себя в ходе которых может стоить им работы, в худшем случае – здоровья, не говоря уже о деньгах.

В 2018 году канцлер юстиции Юлле Мадизе раскритиковала в Рийгикогу ограничение на деятельность, на основании которого можно привлечь к уголовной ответственности практически любого: часто неясно, применяется ограничение на деятельность или нет, но предполагается, что лицо должно знаю это. «Ответ на этот вопрос не найти ни в нормативах, ни в каком-либо объяснении нормы», – утверждала Мадизе и подчеркивала, что если возможным последствием деяния является наказание, то человеку должно быть ясно, что дозволено, а что нет. «Нельзя даже допускать такого представления, что уж власти знают, кого нужно наказывать», – подчеркнула она. Однако до сих пор предложение канцлера юстиции оставалось гласом вопиющего в пустыне.

Каяр Лембер на оглашении приговора 14 декабря в Тартуском уездном суде.
Каяр Лембер на оглашении приговора 14 декабря в Тартуском уездном суде. Фото: Силле Аннук
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