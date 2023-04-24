Как в советское время: загадочная правовая норма, позволяющая привлечь к уголовной ответственности практически любого

В 2018 году канцлер юстиции Юлле Мадизе раскритиковала в Рийгикогу ограничение на деятельность, на основании которого можно привлечь к уголовной ответственности практически любого: часто неясно, применяется ограничение на деятельность или нет, но предполагается, что лицо должно об этом знать. «Ответа на этот вопрос не найти ни в нормативах, ни в каком-либо объяснении нормы», – утверждала Мадизе и подчеркивала, что если возможным последствием деяния является наказание, то человеку должно быть ясно, что дозволено, а что нет. «Нельзя даже допускать такого, что уж власти знают, кого нужно наказывать», – подчеркнула она. Однако до сих пор предложение канцлера юстиции оставалось гласом вопиющего в пустыне.