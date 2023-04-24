Одним из самых частых нарушений, в связи с которым обвиняют врачей, а также членов органов местных самоуправлений в коррупции, является ограничение на деятельность. До сих пор неясная норма наравне с преступниками втягивает в многолетние расследования невиновных, а необходимость защищать себя может стоить им работы, в худшем случае – здоровья, и это не говоря уже о деньгах.
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Как в советское время: загадочная правовая норма, позволяющая привлечь к уголовной ответственности практически любого
В 2018 году канцлер юстиции Юлле Мадизе раскритиковала в Рийгикогу ограничение на деятельность, на основании которого можно привлечь к уголовной ответственности практически любого: часто неясно, применяется ограничение на деятельность или нет, но предполагается, что лицо должно об этом знать. «Ответа на этот вопрос не найти ни в нормативах, ни в каком-либо объяснении нормы», – утверждала Мадизе и подчеркивала, что если возможным последствием деяния является наказание, то человеку должно быть ясно, что дозволено, а что нет. «Нельзя даже допускать такого, что уж власти знают, кого нужно наказывать», – подчеркнула она. Однако до сих пор предложение канцлера юстиции оставалось гласом вопиющего в пустыне.
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