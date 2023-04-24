МИД вызвал временного поверенного в делах Китая в Эстонии

Генеральный директор отдела Азии, Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Кристи Карелсон обратилась к поверенному за разъяснениями и сказала, что даже если это личная позиция посла Лу, он является официальным представителем Китая. «Мы надеемся, что представители Китая будут воздерживаться от выражения подобных мнений в будущем», – сказал Карелсон. «Мы считаем, что это единичный случай, и надеемся, что он не повредит отношениям между Эстонией и Китаем», – сказала Карелсон и добавила, что мы были рады увидеть публичное объяснение от представителя Министерства иностранных дел Китая и подтверждение что официальная позиция Китая не изменилась и что правительство Китая признает наш статус суверенного государства.