МИД вызвал временного поверенного в делах Китая в Эстонии

24 апреля МИД вызвал временного поверенного в делах китайского посольства Мэн Цзяньхуа, чтобы выразить недовольство заявлениями посла КНР во Франции Лу Шайе, в которых ставится под сомнение суверенитет стран, которые стали независимыми после распада СССР и присоединения Крыма к Украине
Генеральный директор отдела Азии, Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Кристи Карелсон обратилась к поверенному за разъяснениями и сказала, что даже если это личная позиция посла Лу, он является официальным представителем Китая. «Мы надеемся, что представители Китая будут воздерживаться от выражения подобных мнений в будущем», – сказал Карелсон. «Мы считаем, что это единичный случай, и надеемся, что он не повредит отношениям между Эстонией и Китаем», – сказала Карелсон и добавила, что мы были рады увидеть публичное объяснение от представителя Министерства иностранных дел Китая и подтверждение что официальная позиция Китая не изменилась и что правительство Китая признает наш статус суверенного государства.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») назвал утверждения китайского посла во Франции ложными и напомнил, что Эстония является суверенным государством в соответствии с международным правом с 1918 года, и об этом заявил председатель КНР Цзян Цзэминь в совместном заявлении 1994 года с президентом Леннартом Мери. «Суверенитет и территориальная целостность Украины, в том числе и принадлежность Крыма к Украине, были также подтверждены Китаем в 1994 году путем присоединения к Будапештскому меморандуму», – добавил Цахкна.