Мы - исчезающая цивилизация: фотографии для тех, кого достал туризм

Выставка в Фотомузее по адресу Raekoja 4/6 является продолжением серии «Заброшки», выставлявшейся в 2019 году параллельно с выставкой того же автора «Архитектурные странствия». Обе экспозиции были посвящены архитектуре, только первая из них делала акцент на зданиях, чей облик далек от привычной туристической привлекательности. Здания, пережившие катастрофу, здания, покинутые жителями, здания, оставшиеся без заботы.

Поселок Ульви, Ляэне-Вирумаа. 2021. Фото: Tallinna linnamuuseum

Такой натуры хватает во всем мире, просто мы не привыкли ее замечать. А если замечаем, то привычно отворачиваемся, негодуем, требуем исправить. Дан Миккин считает себя неутомимым путешественником, неустанно обновляющим зрение. «Моя слабость - особняки и промышленные здания. Особенно те, которые оставили люди. Ушли люди, но не жизнь. Натиск природы - это не просто тление, но и новое эстетическое качество. Каждое фото — это исторический документ. Ведь состояние заброшенных зданий постоянно меняется. В итоге природа навсегда забирает то, что создано руками человека».

Припять. Киевская область. 2019. Фото: Tallinna linnamuuseum

Выставка неслучайно экспонируется во дворе Фотомузея, где к средневековой архитектуре прибаляются также зеленые насаждения. Таким образом, фотографии образуют единое высказывание с окружающей средой.

За пределами своего фотографического хобби Дан Миккин известен как консультант по дизайну. Можно сказать, что дизайнерская оптика не просто не покидает его, но заостряет видение вещей и помогает распознать то, что могут пропустить другие наблюдатели.

Впрочем, за последние десятилетия наблюдается значительный рост интереса к заброшенным постройкам, их эстетике и особой атмосфере. Существуют популярные паблики, в том числе в русскоязычном сегменте сети. В места, типа той же Припяти, организуются полуофициальные экскурсии. А заброшенные парки развлечений типа Хо Туи Тьен во Вьетнаме становятся местом настоящего туристического паломничества.

Заброшенный аквапарк Хо Туи Тьен. 2019. Автор фото: Манан Ватсаяна. Фото: MANAN VATSYAYANA/AFP

Персональные выставки Дана Миккина проводятся с 2011 года. Помимо упомянутых выше, следует также отметить цифровую выставку «Человек, особняки и машины» «#CARSPOTTING» в галерее «Позитив» (2021). Весной 2021 года Миккин также участвовал в проекте «Диалоги изоляции» Фотомузея.