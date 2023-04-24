Пярнуская горуправа хочет изменить ограничение ночных продаж алкоголя

Пярнуская горуправа обратилась к горсобранию с предложением ослабить ограничения на продажу алкогольных напитков в летние месяцы и разрешить развлекательным заведениям продавать алкоголь для употребления на месте до четырех утра в ночь с четверга на пятницу.
С сентября прошлого года продажа алкогольных напитков для употребления на месте в Пярну запрещена с понедельника по пятницу с 2:00 до 6:00 и по субботам, воскресеньям, а также в государственные и национальные праздники с 4:00 до 7:00. В проекте, направленном в горсобрание, хотят отделить летние месяцы от остального времени и разрешить продажу алкоголя в ночь на пятницу с 1 июня на 31 августа не до двух часов ночи, а до четырех часов утра. Других изменений не планируется.
Предприниматели, для которых лето – самое доходное время, хотят продлить продажу спиртных напитков на два часа. Учитывая, что Пярну является курортным городом, и из-за введенных ограничений количество правонарушений в центре города уменьшилось, по мнению городской управы, в летние месяцы можно разрешить продажу алкоголя для употребления на месте до четырех утра.
Горсобрание обсудит некоторые смягчения ограничений на продажу алкоголя на заседании горсобрания 18 мая. Продажа алкоголя в Эстонии запрещена везде с 22:00 до 10:00.