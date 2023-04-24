Пярнуская горуправа хочет изменить ограничение ночных продаж алкоголя

С сентября прошлого года продажа алкогольных напитков для употребления на месте в Пярну запрещена с понедельника по пятницу с 2:00 до 6:00 и по субботам, воскресеньям, а также в государственные и национальные праздники с 4:00 до 7:00. В проекте, направленном в горсобрание, хотят отделить летние месяцы от остального времени и разрешить продажу алкоголя в ночь на пятницу с 1 июня на 31 августа не до двух часов ночи, а до четырех часов утра. Других изменений не планируется.