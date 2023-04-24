Была у подруги: пропавшая 79-летняя Дарья найдена

Вчера в полицию поступило сообщение, что 79-летняя Дария пропала без вести в районе Аннелинн в Тарту и не вернулась домой. Последний раз женщину видели позавчера около 16–17 часов, и с тех пор ее родственники не смогли выйти с ней на связь.