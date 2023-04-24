Полиция ищет пропавшую без вести в Тарту 79-летнюю Дарию

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что 79-летняя Дария пропала без вести в районе Аннелинн в Тарту и не вернулась домой. Последний раз женщину видели вчера около 16–17 часов, и с тех пор ее родственники не смогли выйти с ней на связь. Без посторонней помощи жизнь женщины может оказаться в опасности.