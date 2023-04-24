Полиция ищет пропавшую без вести в Тарту 79-летнюю Дарию

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 79-летней Дарии, пропавшей без вести в Тарту.
Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что 79-летняя Дария пропала без вести в районе Аннелинн в Тарту и не вернулась домой. Последний раз женщину видели вчера около 16–17 часов, и с тех пор ее родственники не смогли выйти с ней на связь. Без посторонней помощи жизнь женщины может оказаться в опасности.
Полиция проверила возможные места, где могла находиться женщина, но, к сожалению, ее не нашли.
Дария ростом 165 сантиметров, обычного телосложения. У него седые короткие волосы. На ней желто-зеленая спортивная куртка и юбка, на голове светлый платок и спортивная обувь.
Просим всех, кто видел, где Дария находилась, или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.
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