ФОТО ⟩ Пограничники вытащили из Чудского озера нечто необычное

В минувшие выходные экипаж пограничного катера, патрулирующего Чудское озеро, заметил в воде что-то странное. Странный объект плавал на поверхности Чудского озера недалеко от деревни Праага, примерно в трех с половиной километрах от устья реки Эмайыги.

Детская площадка. Фото: Lõuna prefektuur

Подойдя поближе, пограничники определили, что находка - деревянная детская площадка. Ее вытащили из воды и доставили на берег.

Детская площадка немного пострадала от нахождения в воде, но сейчас находится во дворе кордона Варнья.

Детская площадка. Фото: Lõuna prefektuur