ФОТО ⟩ Пограничники вытащили из Чудского озера нечто необычное

Пограничники вытащили из Чудского озера детскую площадку и разыскивают ее владельца, сообщила Лыунаская префектура в Facebook.
В минувшие выходные экипаж пограничного катера, патрулирующего Чудское озеро, заметил в воде что-то странное. Странный объект плавал на поверхности Чудского озера недалеко от деревни Праага, примерно в трех с половиной километрах от устья реки Эмайыги.
Подойдя поближе, пограничники определили, что находка - деревянная детская площадка. Ее вытащили из воды и доставили на берег.
Детская площадка немного пострадала от нахождения в воде, но сейчас находится во дворе кордона Варнья.
Пограничники просят владельца позвонить по номеру 333 1690 и забрать свое имущество.