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ФОТО ⟩ Пограничники вытащили из Чудского озера нечто необычное

Свен Рандлайд
, журналист
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Катер пограничной охраны. Снимок иллюстративный.
Катер пограничной охраны. Снимок иллюстративный. Фото: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Пограничники вытащили из Чудского озера детскую площадку и разыскивают ее владельца, сообщила Лыунаская префектура в Facebook.

В минувшие выходные экипаж пограничного катера, патрулирующего Чудское озеро, заметил в воде что-то странное. Странный объект плавал на поверхности Чудского озера недалеко от деревни Праага, примерно в трех с половиной километрах от устья реки Эмайыги.

Детская площадка. 
Детская площадка. Фото: Lõuna prefektuur

Подойдя поближе, пограничники определили, что находка - деревянная детская площадка. Ее вытащили из воды и доставили на берег.

Детская площадка немного пострадала от нахождения в воде, но сейчас находится во дворе кордона Варнья.

Детская площадка.
Детская площадка. Фото: Lõuna prefektuur

Пограничники просят владельца позвонить по номеру 333 1690 и забрать свое имущество. 

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