Алар Карис призвал объединить латвийскую и эстонскую систему возврата тары

На пресс-конференции после встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом Карис отметил, что население соседних стран активно потребляет продукцию друг друга. Латвия является вторым по величине торговым партнером Эстонии. В прошлом году на долю Латвии пришлось 63% экспорта и 35% импорта Эстонии.

Хотя обмен товарами становится все более активным, системы депозитной упаковки Латвии и Эстонии не связаны. По мнению Кариса, это стало бы небольшим, но важным шагом на пути к более чистой окружающей среде.

Он также отметил, что по эстонскому цифровому рецепту можно купить лекарства в Португалии, но не в Латвии. По словам президента Эстонии, предпринимаются активные усилия, чтобы это стало возможным.

Президенты Эстонии и Латвии обсудили реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали «Rail Baltica». Как подчеркнул Карис, существует простой принцип - чем больше будет сделано, тем легче будет доказать Европейской комиссии, почему проект нуждается в финансировании.