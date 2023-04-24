«Новости в 7» за 24 апреля: поля горят невзирая на предупреждения, «налог» на экологию от Rimi, итоги Рижской недели моды и наш репортаж о солнечном затмении

Сегодня в выпуске:

- Предупреждения спасателей не сработали: теплые выходные вновь повлекли за собой множество возгораний сухой травы.

- Коротко по стране: о возвращении сложных инфекционных заболеваний, новой системе продовольственных пособий и магнитной буре во время солнечного сияния.

- В некоторых магазинах торговой сети Rimi проходит кампания, посвященная альтернативной упаковке, в рамках которой возникло недопонимание между клиентами и ценовой политикой магазина. Все подробности - в материале нашего корреспондента.

- Подводим итоги 36-ой Рижской недели моды. Кто принимал участие в дефиле и что будет сверхактуальным в этом сезоне - в материале нашей съёмочной группы.

- Мировые новости: про стрельбу в Техасе, наплыве мигрантов в Италии и празднике цветов в Нидерландах.

- На минувшей неделе, Земля, Луна и Солнце идеально выстроились в ряд, вызвав редкий гибридный тип полного солнечного затмения. Как туристы со всего мира, в том числе и из Эстонии, встречали необычное природное явление - в нашем сюжете.