Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 24 апреля: поля горят невзирая на предупреждения, «налог» на экологию от Rimi, итоги Рижской недели моды и наш репортаж о солнечном затмении
Сегодня в выпуске:
- Предупреждения спасателей не сработали: теплые выходные вновь повлекли за собой множество возгораний сухой травы.
- Коротко по стране: о возвращении сложных инфекционных заболеваний, новой системе продовольственных пособий и магнитной буре во время солнечного сияния.
- В некоторых магазинах торговой сети Rimi проходит кампания, посвященная альтернативной упаковке, в рамках которой возникло недопонимание между клиентами и ценовой политикой магазина. Все подробности - в материале нашего корреспондента.
- Подводим итоги 36-ой Рижской недели моды. Кто принимал участие в дефиле и что будет сверхактуальным в этом сезоне - в материале нашей съёмочной группы.
- Мировые новости: про стрельбу в Техасе, наплыве мигрантов в Италии и празднике цветов в Нидерландах.
- На минувшей неделе, Земля, Луна и Солнце идеально выстроились в ряд, вызвав редкий гибридный тип полного солнечного затмения. Как туристы со всего мира, в том числе и из Эстонии, встречали необычное природное явление - в нашем сюжете.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 24 апреля.