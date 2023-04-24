Повод порадоваться: рост зарплат в Эстонии был одним из самых быстрых в еврозоне

По сообщению службы Eurostat, в еврозоне средняя почасовая зарплата выросла во всех странах. Менее всего, на 2,3 процента, она выросла в Италии, на Мальте и в Финляндии. Эстонию по этому показателю опередила в еврозоне только Литва (13,4 процента), за Эстонией следует Хорватия (8,7 процента).

Во всех странах ЕС вне еврозоны почасовая зарплата также выросла. Самый низкий рост зафиксировали в Дании (2,2 процента) и Швеции (3 процента), а самый высокий в Венгрии (16,4 процента), Болгарии (15,5 процента), Румынии (12,3 процента) и Польше (11,7 процента).

В 2022 почасовые зарплаты в еврозоне выросли в годовом сравнении на 2,9 процента в сфере некоммерческой экономики и на 4,4 процента в предпринимательской экономике, в том числе на 3,9 процента в промышленности, на 4,9 процента в строительстве и на 4,5 процента в сфере услуг. В ЕС почасовая зарплата выросла в некоммерческой экономике на 3,2 процента, а в предпринимательской на 4,9 процента: на 4,6 процента в промышленности, на 5,2 процента в строительстве и на 5 процентов в сфере услуг.

Самым высоким рост почасовых зарплат был в горной промышленности (9,6 процента) и профессиональной, научной и технической сфере (6,4 процента). На 5,6 процента выросли почасовые зарплаты в снабжении электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, а также в финансовой и страховой сфере.