Сиккут: нельзя винить политика в том, что он на всякий случай заказал больше вакцин, чем было нужно

По словам министра здоровья Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия), нельзя винить политиков в том, что в рамках совместных закупок было заказано слишком много вакцин против коронавируса, которые не были использованы и теперь должны быть списаны.
Рийна Сиккут рассказала в программе Ministri närviproov, что в то время было важно получить вакцины и если бы мы не участвовали в совместных закупках, было бы невозможно мотивировать фармацевтические компании продавать и транспортировать вакцины в такую маленькую страну как Эстония.
«Я не виню ни одного политика, который на всякий случай решил заказать больше вакцин, чем было необходимо на тот момент».
Сиккут объяснила, что никто не знал, с какой скоростью вакцины будут поступать в Эстонию, поэтому такое решение было принято для снижения рисков, а кризисные решения обходятся дорого. Она сказала, что, оглядываясь назад, жаль, что вакцины приходится уничтожать и это влечет за собой определенные затраты, но принятое в то время решение присоединиться к совместным закупкам и предоставить эти вакцины населению Эстонии, несомненно, было правильным.