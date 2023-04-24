Сиккут: нельзя винить политика в том, что он на всякий случай заказал больше вакцин, чем было нужно

Рийна Сиккут рассказала в программе Ministri närviproov, что в то время было важно получить вакцины и если бы мы не участвовали в совместных закупках, было бы невозможно мотивировать фармацевтические компании продавать и транспортировать вакцины в такую маленькую страну как Эстония.

«Я не виню ни одного политика, который на всякий случай решил заказать больше вакцин, чем было необходимо на тот момент».