Кая Каллас посетила Бучу: здесь разрывается сердце

«Здесь разрывается сердце. Ужасы Бучи показали всему миру суть российской оккупации, которую эстонцы и другие государства нашего региона хорошо помнят по своей собственной истории. Эти зверства далеко не ограничиваются Бучей. Российское руководство необходимо привлечь к ответственности за преступление агрессии, геноцид и преступления против человечности. Убийства, изнасилования и депортации нужно рассматривать как средства, которые российский режим использует в преступной политике, направленной против народа Украины», - сказала премьер-министр Каллас.

По словам премьер-министра, помимо битвы за свою свободу Украина также должна выиграть битву за справедливость. «Мы поможем Украине в этом. Мы работаем над тем, чтобы российское руководство было привлечено к ответственности за совершенные преступления, в том числе за преступление агрессии – никто не должен сохранить неприкосновенность», - подчеркнула Каллас.

Клименко ознакомил премьер-министра Эстонии с ходом расследования, они также обсудили пути привлечения к ответственности военных преступников. По словам Каллас, пройден уже большой путь. «Пути назад быть не может. Год назад никто не верил, что на имя Путина будет выдан ордер на арест Международного уголовного суда. Еще полгода назад большинство не было готово открыто поддержать идею создания специального суда для расследования преступления агрессии. А сегодня мы обсуждаем ее на уровне руководителей правительств и работаем над юридическими деталями», - сказала премьер-министр.