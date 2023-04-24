Рост оборонных расходов отмечается по всему миру, и дело не только в войне России против Украины

В прошлом году китайцы потратили на оборону «всего» 292 миллиардов доллара, заметно отставая от Америки. Несмотря на это, политики и военные в США опасаются, что Пекин быстро наверстывает упущенное и сокращает отставание в военной сфере. Учитывая амбиции КНР в Тихоокеанском регионе, это не может не тревожить Вашингтон.

Россия свои истинные расходы на военные нужды скрывает, однако по оценкам SIPRI она занимает по этому показателю третье место в мире. По данным экспертов, бюджет российского оборонного ведомства в 2022 году вырос на 9,2 процента и достиг примерно $86,4 млрд, что составляет 4,1 процента от ВВП страны.

За Россией следует Индия, выделившая в прошлом году на оборону 81,4 миллиарда долларов. Война в Европе индийцев практически не касается, у них есть куда более насущные проблемы в виде соседей - Китая и Пакистана, в отношениях с которыми сохраняется напряженность. Об этом можно судить хотя бы по тому, что почти четверть (23 процентов) военного бюджета Индии была пущена на модернизацию военной инфраструктуры и вооружений войск, охраняющих спорную границу с Китаем.

В десятку военных тяжеловесов, помимо вышеперечисленных стран, входят Франция, Южная Корея и Япония, а также Саудовская Аравия, которая в 2022 году потратила на оборону 75 миллиардов долларов, на 16 процентов больше, чем годом ранее. Это объясняется стремлением Эр-Рияда закрепить лидирующее положение в коалиции стран, с 2015 года принимающих участие в интервенции в Йемене, где идет затяжная гражданская война.

Как отмечается в докладе SIPRI, глобальное увеличение оборонных расходов наглядно свидетельствует о том, в каком опасном мире мы живем. Страны наращивают свою военную мощь в ответ на ухудшающуюся ситуацию, которая с их точки зрения не улучшится в обозримом будущем, и поэтому нужно готовиться к любым вызовам.