Более тысячи граждан ЕС эвакуированы из Судана

Страны Европейского союза продолжают эвакуировать своих граждан из Судана, охваченного вооруженным конфликтом. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 24 апреля, в течение «долгих и напряженных входных» из африканской страны были вывезены более 1000 граждан ЕС.

Боррель не назвал точное число эвакуированных, но отметил, что среди них - 21 представитель ЕС, работавший в Судане. «Это была успешная операция, но сложная», - сказал он журналистам перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.

Глава европейской дипломатии выразил благодарность государствам за эвакуацию не только своих граждан, но и всех граждан, которых они могли вывезти. Он также призвал к политическому урегулированию конфликта. «Мы не можем позволить, чтобы Судан развалился, поскольку это пошлет ударные волны по всей Африке», - предупредил Боррель.

Вооруженный конфликт в Судане

Начиная с 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования, которые возглавляет Мохаммед Хамдан Дагало. В ходе боевых действий уже погибли сотни людей и тысячи получили ранения.