Более тысячи граждан ЕС эвакуированы из Судана

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к урегулированию конфликта, предупредив, что развал Судана «пошлет ударные волны по всей Африке», пишет Deutsche Welle.
Страны Европейского союза продолжают эвакуировать своих граждан из Судана, охваченного вооруженным конфликтом. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 24 апреля, в течение «долгих и напряженных входных» из африканской страны были вывезены более 1000 граждан ЕС.
Боррель не назвал точное число эвакуированных, но отметил, что среди них - 21 представитель ЕС, работавший в Судане. «Это была успешная операция, но сложная», - сказал он журналистам перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.
Глава европейской дипломатии выразил благодарность государствам за эвакуацию не только своих граждан, но и всех граждан, которых они могли вывезти. Он также призвал к политическому урегулированию конфликта. «Мы не можем позволить, чтобы Судан развалился, поскольку это пошлет ударные волны по всей Африке», - предупредил Боррель.
Вооруженный конфликт в Судане
Начиная с 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования, которые возглавляет Мохаммед Хамдан Дагало. В ходе боевых действий уже погибли сотни людей и тысячи получили ранения.
В Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, в 2019 году на фоне массовых протестов был свергнут диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий. После этого военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране полностью перешла к генералу аль-Бурхану.