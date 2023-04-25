«Между двумя мирами». Как украинские дети проучились год за границей и почему это очень сложно

Старшая дочь Александры из Кракова готовится к экзаменам одновременно в двух школах - в 8-м классе в Польше и в 9-м - в Украине. «У нее жизни практически нет, все время сидит за учебниками», - говорит женщина.

Для многих детей это - огромная нагрузка, которая нередко приводит к нервным срывам.

Пока что Украина не выработала системного подхода к тому, как поддержать таких детей, вынужденно оказавшихся за границей.

Среди рекомендаций образовательного омбудсмена - прежде всего, разработать механизм зачисления оценок, которые дети получают в иностранных школах, оптимизировать расписание уроков с учетом занятости учащихся в первой половине дня и того, что для большинства это - двойная нагрузка.

По мнению Горбачева, нужно организовать обучение детей за границей так, чтобы они сохраняли связь с украинским образованием и получали знания по украинским программам, по крайней мере по трем предметам: украинскому языку, литературе и истории.

Битва за детей

Девочка с украинским флагом Фото: Alexandra Troyan / EyeEm

Новый министр образования Украины Оксен Лисовой уже заявил, что страна стремится вернуть детей, которые в результате полномасштабного вторжения вынужденно уехали за границу.

Однако выполнить эту задачу будет далеко не просто.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулись украинские школьники, многие из них уже оценили преимущества европейского образования: уважение к личности ребенка, больше свободного времени, неперегруженная программа, ориентация на практические знания, материальное обеспечение школ.