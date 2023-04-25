Заставившая болельщиков сильно понервничать эстонская сборная победила Нидерланды на ЧМ

На чемпионате мира, который проходит в ледовом холле Тондираба, эстонские хоккеисты с большим трудом одолели Сербию и вышли против Нидерландов. Наша сборная, бывшая фаворитом на этом матче, здорово поиграла на нервах болельщиков, поскольку сумела победить соперников лишь на последних минутах.

На пятой минуте Гус ван Нес забросил первую шайбу, но все же первый период закончился ничьей, поскольку Марк Вийтанен (игрок польской Высшей лиги) сумел сравнять счет.

Вторая треть не принесла дополнительных голов, зато в решающем периоде было сразу четыре шайбы. На пятой минуте решающей трети Кристьян Комбе вывел Эстонию вперед, а ровно на 10-й минуте Роберт Рооба забил свой первый гол турнира.

Нидерланды сумели добавить огня - Килиану ван Горпу удалось сократить отставание до минимума чуть менее чем за шесть минут до конца основного времени. Но конец игры по-прежнему принадлежал Эстонии, поскольку Вийтанен забил шайбу в пустые ворота противника и окончательный счет стал 4:2.

Сейчас у эстонской команды на домашнем чемпионате мира две победы и пять очков. Сборная занимает вторую строчку, уступая лишь Японии.