Департамент конкуренции поставил точку в споре Ryanair и Таллиннского аэропорта: повышение сборов является обоснованным

Летом 2022 года Таллиннский аэропорт объявил о повышении сборов. В соответствии с Законом об авиации Tallinna Lennujaam AS не обязано согласовывать ставки сборов с Департаментом конкуренции перед их утверждением, но как пользователь аэропорта, так и администратор могут обратиться в Департамент конкуренции с просьбой проанализировать обоснование изменения ставок сборов.

Решением от 24.04.2023 Департамент конкуренции признал сборы Таллиннского аэропорта обоснованными. В ходе разбирательства не было установлено, что при определении аэропортовых сборов Таллиннский аэропорт действовал в разрез с законом и методологией расчета аэропортовых сборов.

В то же время Департамент конкуренции отдельно отметил, что Таллиннский аэропорт является единственным крупным международным аэропортом Эстонии, в связи с чем ему запрещено применять различные условия в аналогичных договорах, которые бы ставили одни авиакомпании в менее благоприятное положение по сравнению с другими.

Согласно Закону об авиации Таллиннский аэропорт публикует новые ставки сборов в соответствии с решением Департамента конкуренции на своей домашней странице и может ввести их в действие по истечении двух недель с момента публикации.