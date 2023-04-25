Департамент конкуренции отклонил жалобу авиакомпании Ryanair на повышение сборов в Таллиннском аэропорту, поскольку в ведомстве сочли, что повышение расценок является обоснованным. Об этом сообщается на сайде департамента.
Департамент конкуренции поставил точку в споре Ryanair и Таллиннского аэропорта: повышение сборов является обоснованным
Летом 2022 года Таллиннский аэропорт объявил о повышении сборов. В соответствии с Законом об авиации Tallinna Lennujaam AS не обязано согласовывать ставки сборов с Департаментом конкуренции перед их утверждением, но как пользователь аэропорта, так и администратор могут обратиться в Департамент конкуренции с просьбой проанализировать обоснование изменения ставок сборов.
Решением от 24.04.2023 Департамент конкуренции признал сборы Таллиннского аэропорта обоснованными. В ходе разбирательства не было установлено, что при определении аэропортовых сборов Таллиннский аэропорт действовал в разрез с законом и методологией расчета аэропортовых сборов.
В то же время Департамент конкуренции отдельно отметил, что Таллиннский аэропорт является единственным крупным международным аэропортом Эстонии, в связи с чем ему запрещено применять различные условия в аналогичных договорах, которые бы ставили одни авиакомпании в менее благоприятное положение по сравнению с другими.
Согласно Закону об авиации Таллиннский аэропорт публикует новые ставки сборов в соответствии с решением Департамента конкуренции на своей домашней странице и может ввести их в действие по истечении двух недель с момента публикации.
Департамент конкуренции осуществляет национальный надзор в области конкуренции, электричества, природного газа, централизованного теплоснабжения, почты, коммунального водоснабжения и канализации, железных дорог, авиации и портов.