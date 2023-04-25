Какие расходы урезать? Где еще можно сэкономить? Решение правительства о сокращении пособий для многодетных семей - горькая пилюля: если в последние месяцы казалось, что все налаживается и семья даже может позволить себе сходить в кино, то с нового года все расходы снова окажутся под большим вопросом.
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Многодетные семьи в растерянности: скоро снова придется считать центы
Семья Аннели и Олева Тамм живет в деревне Муналаскме, примерно в часе езды от Таллинна. Они приобрели старый хуторской дом 15 лет назад и с тех пор сами занимались его ремонтом. «Мы оба мастера на все руки - если что-то нужно, то мы думаем, как сделать это без чужой помощи», - говорит Аннели, указывая на самодельную лестницу, полки, кухонный стол, шторы.
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