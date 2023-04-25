ЕЦБ: будем повышать процентные ставки, пока рост заработной платы не начнет снижаться

По словам главы бельгийского центробанка, он не удивится, если процентная ставка в еврозоне вырастет до четырех процентов, сообщают «Деловые ведомости» со ссылкой на Financial Times.
По словам члена совета по процентным ставкам Европейского центробанка и главы центрального банка Бельгии Пьера Вунша, инвесторы недооценивают пик стоимости кредитов в еврозоне. Вунш подчеркивает, что не собирается прекращать повышение процентных ставок до тех пор, пока рост заработной платы не начнет устойчиво снижаться.
«Мы ожидаем, что рост зарплаты и базовая инфляция снизятся вместе с общей инфляцией, прежде чем мы сможем сделать перерыв», – сказал он.
Несколько членов совета ЕЦБ выразили надежду, что процентные ставки будут повышены на 0,5 процентных пункта на заседании 4 мая, хотя большинство из них ждут более свежих данных об инфляции, прежде чем принять решение об этом или более низком повышении на 0,25 процентного пункта.
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