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ЕЦБ: будем повышать процентные ставки, пока рост заработной платы не начнет снижаться

rus.postimees.ee
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

По словам главы бельгийского центробанка, он не удивится, если процентная ставка в еврозоне вырастет до четырех процентов, сообщают «Деловые ведомости» со ссылкой на Financial Times.

По словам члена совета по процентным ставкам Европейского центробанка и главы центрального банка Бельгии Пьера Вунша, инвесторы недооценивают пик стоимости кредитов в еврозоне. Вунш подчеркивает, что не собирается прекращать повышение процентных ставок до тех пор, пока рост заработной платы не начнет устойчиво снижаться.

«Мы ожидаем, что рост зарплаты и базовая инфляция снизятся вместе с общей инфляцией, прежде чем мы сможем сделать перерыв», – сказал он.

Несколько членов совета ЕЦБ выразили надежду, что процентные ставки будут повышены на 0,5 процентных пункта на заседании 4 мая, хотя большинство из них ждут более свежих данных об инфляции, прежде чем принять решение об этом или более низком повышении на 0,25 процентного пункта.

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