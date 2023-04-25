ЕЦБ: будем повышать процентные ставки, пока рост заработной платы не начнет снижаться

По словам члена совета по процентным ставкам Европейского центробанка и главы центрального банка Бельгии Пьера Вунша, инвесторы недооценивают пик стоимости кредитов в еврозоне. Вунш подчеркивает, что не собирается прекращать повышение процентных ставок до тех пор, пока рост заработной платы не начнет устойчиво снижаться.

«Мы ожидаем, что рост зарплаты и базовая инфляция снизятся вместе с общей инфляцией, прежде чем мы сможем сделать перерыв», – сказал он.