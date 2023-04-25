А вы с нами? За неделю можно обойти земной шар и выиграть отличный приз

В рамках программы нужно пройти любое количество «километров здоровья» и загрузить данные о пройденном расстоянии в приложение YuMuuv. Цель – вместе обойти земной шар. Кроме того, все желающие смогут финансово поддержать и карьеру как профессиональных, так и начинающих параспортсменов.

В число стипендиатов, утвержденных Эстонским паралимпийским комитетом, входят пловцы Кейра Раттур и Робин Ликсор, легкоатлет Реми Мяртсон, танцор Матвей Середницкий, команда яхтсменов и Эстонский клуб баскетбола на колясках.

Поддержать спортсменов можно на этой странице.

Для того, чтобы присоединиться к акции, нужно загрузить приложение YuMuuv из App Store или Google Play, зарегистрироваться в качестве пользователя YuMuuv, введя уникальный код задания MAAKERA в качестве кода компании, затем выбрать продукт или услугу, с помощью которых будете загружать результаты в YuMuuv. (например, Polar, Fitbit, Google Fit, Apple Health и т. д.). Затем выберите клуб (список под устройствами), который вы хотите представлять – все пройденные шаги будут отображаться в общем зачете.

Среди тех, кто присоединится к акции, будет разыгран главный приз от компании Mefo AS - спортивные часы Polar Pacer GPS. Он будет разыгран среди тех участников, кто за неделю пройдет не менее 70 000 шагов.