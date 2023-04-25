Польская авиакомпания не пустила на борт российскую теннисистку

В сентябре прошлого года в Польше вступил в силу запрет на въезд россиян с шенгенскими визами через воздушные и морские пункты пропуска.

Дьяченко хотела лететь польской авиакомпанией из Египта во Францию, но ее не пустили в самолет, поэтому спортсменке пришлось ночевать в аэропорту. В итоге она опоздала на турнир категории ITF.

«Сегодня мне отказали в вылете на турнир на Корсику, так как я обладательница российского паспорта. Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами LOT Airlines! У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, кроме того, у меня были письма поддержки от моего папы, который родился в Украине и работает в ООН», — написала Дьяченко в своем Instagram.

«Я застряла в аэропорту Каира на 18 часов, спала на скамейках, без еды и у меня не было возможности выйти, — пожаловалась 250-я ракетка мира. - Со мной обращались как с человеком третьего сорта».

Дьяченко добавила, что из-за этого не сможет поехать и на следующий турнир.

«Я надеюсь быть свободной от политики, расизма и нацизма. Прошу только мира и ясного неба», — заключила россиянка.

СМИ также сообщают, что теннисистка хотела улететь рейсом Lufthansa, но ей не продали билет, объяснив это необходимостью въезжать в Шенген только через Испанию, выдавшую ей визу.