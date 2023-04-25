На лето в деревню: что учитывать, выбирая дачу

Как правило, люди переезжают на дачи в мае или июне и возвращаются в город в сентябре, но руководитель портфеля страхования жилья ERGO Анника Мялло отметила, что лучше, если страхование дачи действует круглогодично: «Различные инциденты часто случаются, когда человека на даче нет. Хозяин дома может узнать об произошедшем не сразу, а к моменту прибытия на дачу размер ущерба уже может оказаться значительно больше». За годы работы ERGO с дачами было несколько невероятных на первый взгляд случаев.