Трудовая инспекция: работника нельзя обязывать стирать рабочую одежду дома

Lindström: в некоторых случаях стирать рабочую одежду дома опасно

По словам руководителя производства Lindstöm, требования к одежде сильно различаются в зависимости от отрасли, и есть сферы, в случае которых стирать одежду дома нельзя ни при каких обстоятельствах. К последним относятся области, где одежда контактирует с опасными химическими или другими вредными веществами и может подвергнуть опасности как самого человека, так и окружающую среду во время домашней стирки, а также испортить стиральную машину.

Подобные опасности связаны с работой механиков, дорожных рабочих, строителей или маляров. При стирке в домашних условиях также невозможно соблюдать особые требования, предъявляемые, например, к антистатической одежде, используемой в электронной промышленности.

Представитель Lindström не рекомендует самостоятельно стирать рабочую одежду медицинским работникам, чья одежда контактирует с вирусами и бактериями, которые категорически нельзя заносить в домашние условия. «Внешне чистота и гигиеническая чистота – разные вещи. Хотя многие пятна также выводятся теплой водой, во время стирки при низких температурах болезнетворные микроорганизмы могут переноситься на другие вещи в машине или даже оставаться в стиральной машине», – объясняет Тамм. По ее словам, исследования в области медицинского текстиля показывают, что бактерии могут выживать в одежде, стираемой дома, до 21 дня.