Трудовая инспекция: работника нельзя обязывать стирать рабочую одежду дома

Во многих организациях одежда, принадлежащая работодателю, используется в целях безопасности, гигиены или презентации, а стирка и обслуживание часто являются обязанностью работника. Компания по аренде и обслуживая спецодежды Lindström и Трудовая инспекция объясняют, какие права, обязанности и рекомендации стоит учитывать при уходе за рабочей одеждой.
Согласно Закону о гигиене труда и технике безопасности, работодатель должен обеспечить работника рабочей одеждой, если этого требует характер работы. В законе не указано, для каких именно профессий работодатель обязан предоставлять спецодежду.
«Предоставляемая работодателем одежда часто используется в областях, где рабочая одежда одновременно является и средством индивидуальной защиты, например, при строительных, электромонтажных, производственных и спасательных работах или в медицинской сфере. Второй распространенной причиной являются высокие требования к гигиене одежды, что важно как в пищевой промышленности, так и в здравоохранении. Третьей по величине группой являются отрасли, где необходим репрезентативный и унифицированный внешний вид, например, в сфере обслуживания или безопасности», – объясняет руководитель производства Lindström Eesti Хейке Тамм.
Опрос, проведенный в Финляндии в 2022 году исследовательской компанией Kantar TNS по заказу Lindström, показал, что более половины (52%) сотрудников, пользующихся одеждой, предоставляемой работодателем, стирают ее сами.
По словам консультанта Трудовой инспекции Пирет Кальюла, если одежда принадлежит работодателю, работодатель также несет ответственность за ее содержание. «При желании работодатель может договориться с работником о том, что работник стирает спецодежду дома. Однако такая договоренность должна быть достигнута с каждым работником индивидуально, работодатель не может заставлять работника стирать рабочую одежду дома. Если работника устраивает договоренность, расходы, связанные со стиркой спецодежды на дому – например, стоимость моющего средства, воды и электричества – должен возместить работодатель», – добавляет Кальюла.
Lindström: в некоторых случаях стирать рабочую одежду дома опасно
По словам руководителя производства Lindstöm, требования к одежде сильно различаются в зависимости от отрасли, и есть сферы, в случае которых стирать одежду дома нельзя ни при каких обстоятельствах. К последним относятся области, где одежда контактирует с опасными химическими или другими вредными веществами и может подвергнуть опасности как самого человека, так и окружающую среду во время домашней стирки, а также испортить стиральную машину.
Подобные опасности связаны с работой механиков, дорожных рабочих, строителей или маляров. При стирке в домашних условиях также невозможно соблюдать особые требования, предъявляемые, например, к антистатической одежде, используемой в электронной промышленности.
Представитель Lindström не рекомендует самостоятельно стирать рабочую одежду медицинским работникам, чья одежда контактирует с вирусами и бактериями, которые категорически нельзя заносить в домашние условия. «Внешне чистота и гигиеническая чистота – разные вещи. Хотя многие пятна также выводятся теплой водой, во время стирки при низких температурах болезнетворные микроорганизмы могут переноситься на другие вещи в машине или даже оставаться в стиральной машине», – объясняет Тамм. По ее словам, исследования в области медицинского текстиля показывают, что бактерии могут выживать в одежде, стираемой дома, до 21 дня.
Тамм также ставит под сомнение практичность домашней стирки в случаях, когда ткань выполняет защитные функции. При несоблюдении определенных требований при стирке защитные свойства спецодежды, например огнезащитные, могут быть нарушены.
«В промышленной прачечной к одежде каждого сектора имеется специальный подход, чтобы гарантировать соответствие одежды требованиям отрасли и сохранение необходимых свойств текстиля. Используются специальные программы стирки и сушки. Инфекционные текстильные изделия из сектора здравоохранения помещаются в самоплавкий пакет, с которым они попадают в машину, чтобы предотвратить контакт работника с опасными вирусами и бактериями. Помимо специальной программы, одежда дезинфицируется, что обеспечивает ее гигиеническую чистоту», – поясняет Хейке Тамм.
Что следует учитывать при стирке рабочей одежды в домашних условиях?
По словам представителя Lindström, перед тем, как передать стирку рабочей одежды работникам, работодатель должен убедиться, насколько в этом случае выполнимы требования по защите, гигиене и защите окружающей среды одежды. Если стирка на дому выполнима, работникам следует предоставить руководство по уходу или, при его отсутствии, обязательно следовать обозначениям, указанным на этикетке внутри одежды. «В противном случае рабочая ткань может преждевременно утратить свои защитные свойства и не выполнять своих функций. Температура стирки, заполнение машины и количество моющего средства очень сильно влияют на конечный результат», – прокомментировал руководитель производства Lindström.
По ее словам, распространенной ошибкой является совместная стирка рабочей и домашней одежду. Согласно опросу, проведенному среди северных соседей, так делают две трети сотрудников. «Этого определенно следует избегать. Температура и моющие средства, необходимые для стирки рабочей одежды, часто не такие, как для обычной одежды. Однако, например, в случае медицинского текстиля важно, чтобы одежда, на которую попали микробы, не загрязняла остальные предметы», – сказала Хайке Тамм.