Тянак об уникальной премьере: не думаю, что хотел бы быть таким же железным человеком

Сегодня в кинотеатре Cinamon в T1 состоится премьера фильма «Легенды извилистых трасс». Эта увлекательная и эмоциональная лента посвящена золотому десятилетию эстонского раллийного спорта – 80-м. Тогда сборная СССР в основном состояла из наших гонщиков.
В фильме около двадцати героев, которые в то время сами гоняли по раллийным трассам мира или же сопровождали гонщиков в качестве механиков. Наряду с ними и звезды нашего времени: Маркко Мяртин - первый эстонец, выигравший этап WRC, а также чемпион мира 2019 года Отть Танак.
В 80-е годы эстонцы были настолько быстрыми, что каждый сезон в гонках в составе союзной сборной участвовало несколько наших экипажей. Однако участие в гонках в составе лучших команд мира, как это делают сегодня Отт Тянак и Маркко Мяртин, было недостижимой мечтой для спортсменов того времени. Для них пределом желаний было место в сборной Советского Союза, поскольку дальше было не пробиться из-за «железного занавеса».
«Нечего было и мечтать, такова была наша судьба», — говорит Тоомас Динер, бывший штурман и глава раллийной команды Harju KEK.
За место в союзной сборной шла ожесточенная борьба, попасть туда было мечтой каждого гонщика еще и по другой причине: в стране, где все было в дефиците, от поездок за границу зависело и личное экономическое благополучие.
В фильме вы также сможете увидеть автомобили четырех главных героев: Ильмара Райссара, Велло Ыунпуу, Харди Метса и Валло Соотса. «Ладу-ВФТС», ставшую на сегодня культовым автомобилем, строили в Литве под руководством известного гонщика Стасиса Брундзы. Несмотря на то, что это были самые быстрые гоночные автомобили на одной шестой суши, они все же оставались «русской техникой». Легендарный спортивный репортер Аре Эллер вспоминает в фильме, что даже лучшие зарубежные гонщики того времени поражались тому, какие чудеса могли творить наши спортсмены в этих коробках.
Продюсер фильма Ээро Ныгене, режиссер Тарво Мёльдер, сценарий Кайди Кляйн, операторы Маргус Мальм и Тауно Сирел, исполнительные продюсеры Урмас Кибур, Александр Отс и Симо Коскинен.
По мнению Мяртина, важно было снять фильм об истории эстонского автоспорта и вспомнить былых легенд.
«Конечно, этот период нужно увековечить для истории. Будем честными, это последняя возможность это сделать, пока большая часть этих людей все еще среди нас», — сказал Мяртин.
В то время в сборной СССР ездили на собранных в Литве гоночных «Ладах» VFTS, эпоха их расцвета была еще до рождения Оття Тянака. Но, по словам Тянака, местные звезды еще долго на них ездили.
«Мой отец гонял на 01, а потом уже получил VFTS. Так что мои первые поездки и воспоминания о гоночных машинах были связаны именно с этим автомобилем. Поскольку это был «русский» автомобиль, то двери открывались с трудом и издавали громкий шум», вспоминает гонщик.
«Немного невероятно оглядываться назад и видеть, на чем ездили в то время гонщики, - сказал Тянак. – Сейчас технологии мощно развились, все настолько точно сделано, техники ходят вокруг машины с компьютерами и настраивают амортизаторы. Заезды длиной 20-30 км проходят с секундными интервалами, все это почти как компьютерная игра. А в то время смотрели, чтобы через карбюратор проходило достаточно бензина и воздуха и главное, чтобы машина двигалась быстро. А вот безопасность и то, как именно она движется, никого особенно не интересовало. Как когда-то сказал Ильмар Райссар, нужно было на передние колеса ставить изношенные покрышки, чтобы машина легче ехала. Важными были только мощность и скорость, их образ мышления был совершенно иным, чем у нас сейчас. Я не думаю, что хотел бы быть таким же железным человеком, какими были они. Хотя времена очень разные для того, чтобы мы могли сравнивать друг друга».
По словам Маркко Мяртина, он ждет этот фильм даже больше, чем «Отть Тянак – The Movie».
«Мне все это очень интересно. Кое-что о том времени я знаю, и было бы очень интересно послушать рассказы гонщиков. Надеюсь, они сейчас расскажут все так, как было на самом деле, ведь прошло столько времени. Думаю, из этого могла бы получиться очень адекватная история», — поделился Мяртин.
С 26 апреля фильм можно будет увидеть в кинотеатрах по всей стране, билеты в продаже на домашней страничке Apollo.