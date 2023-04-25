Тянак об уникальной премьере: не думаю, что хотел бы быть таким же железным человеком

«Немного невероятно оглядываться назад и видеть, на чем ездили в то время гонщики, - сказал Тянак. – Сейчас технологии мощно развились, все настолько точно сделано, техники ходят вокруг машины с компьютерами и настраивают амортизаторы. Заезды длиной 20-30 км проходят с секундными интервалами, все это почти как компьютерная игра. А в то время смотрели, чтобы через карбюратор проходило достаточно бензина и воздуха и главное, чтобы машина двигалась быстро. А вот безопасность и то, как именно она движется, никого особенно не интересовало. Как когда-то сказал Ильмар Райссар, нужно было на передние колеса ставить изношенные покрышки, чтобы машина легче ехала. Важными были только мощность и скорость, их образ мышления был совершенно иным, чем у нас сейчас. Я не думаю, что хотел бы быть таким же железным человеком, какими были они. Хотя времена очень разные для того, чтобы мы могли сравнивать друг друга».