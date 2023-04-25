ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Нарве заменили адресные таблички на улицах, носивших имена коммунистов Тиймана и Даумана

В январе, после принятия решения о смене названий мэр Нарвы Катри Райк заявила, что депутаты горсобрания разрешили продолжавшееся три десятилетия противостояние Нарвского городского собрания и подхода Эстонии к истории.

«Я очень надеюсь, что в дальнейшем все вопросы и темы, с которыми Нарва переступит новостной порог эстонской прессы, будут связаны с будущим, а не прошлым, и расскажут о стремительном развитии города», - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

Альберт-Август Тийман и Анцис Дауман были деятелями основанной в Нарве Эстляндской трудовой коммуны, которая действовала на оккупированных в 1918-1919 гг. большевиками территориях Эстонии и осуществляла там красный террор. Коммуна, выполнявшая распоряжения правительства Советской России, просуществовала два месяца.