Сегодня, 25 апреля, началась замена адресных табличек на домах и дорожных знаков на бывших улицах Альберта-Августа Тиймана и Анциса Даумана, которые в конце января этого года решением депутатов Нарвского городского собрания были переименованы в Кивилинна и улицу Солдина.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Нарве заменили адресные таблички на улицах, носивших имена коммунистов Тиймана и Даумана
Всего изготовлено 52 адресные таблички (21 с наименованием Кивилинна, 27 с наименованием Солдина и четыре с наименованием Суур-Солдина), а также всего 60 дорожных знаков. На основании решения Нарвского городского собрания в ходе переименования улиц Тиймана, Даумана и дороги Солдино замену адресных табличек на домах, а также дополнительные информационные таблички на дорожных знаках организовала Нарвская городская управа. Стоимость работ по замене и изготовлению новых адресных табличек и знаков составила 5582 евро и покрыта из городского резервного фонда.
Процесс переименования улиц пройдет при сотрудничестве с квартирными товариществами и займет несколько дней.
В январе, после принятия решения о смене названий мэр Нарвы Катри Райк заявила, что депутаты горсобрания разрешили продолжавшееся три десятилетия противостояние Нарвского городского собрания и подхода Эстонии к истории.
«Я очень надеюсь, что в дальнейшем все вопросы и темы, с которыми Нарва переступит новостной порог эстонской прессы, будут связаны с будущим, а не прошлым, и расскажут о стремительном развитии города», - сказала мэр Нарвы Катри Райк.
Альберт-Август Тийман и Анцис Дауман были деятелями основанной в Нарве Эстляндской трудовой коммуны, которая действовала на оккупированных в 1918-1919 гг. большевиками территориях Эстонии и осуществляла там красный террор. Коммуна, выполнявшая распоряжения правительства Советской России, просуществовала два месяца.