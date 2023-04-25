Галерея ⟩ В Нарве началась замена адресных табличек на бывших улицах Тиймана и Даумана

Сегодня, 25 апреля, началась замена адресных табличек на домах и дорожных знаков на бывших улицах Альберта-Августа Тиймана и Анциса Даумана, которые в конце января этого года решением депутатов Нарвского городского собрания были переименованы в Кивилинна и улицу Солдина.
Всего изготовлено 52 адресные таблички (21 с наименованием Кивилинна, 27 с наименованием Солдина и четыре с наименованием Суур-Солдина), а также всего 60 дорожных знаков. На основании решения Нарвского городского собрания в ходе переименования улиц Тиймана, Даумана и дороги Солдино замену адресных табличек на домах, а также дополнительные информационные таблички на дорожных знаках организовала Нарвская городская управа. Стоимость работ по замене и изготовлению новых адресных табличек и знаков составила 5582 евро и покрыта из городского резервного фонда.
Процесс переименования улиц пройдет при сотрудничестве с квартирными товариществами и займет несколько дней.
Ключевые слова