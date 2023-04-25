Неутешительный вывод Госконтроля: готовность министерств к выполнению задач обороны недостаточна

Аудит показал, что большинство сфер управления не имеют достаточных запасов, чтобы устойчиво выполнять свои задачи в условиях гособоронного кризиса. Министерства слишком полагаются на запасы Эстонского центра запасов (AS Eesti Varude Keskus), но в то же время у них нет информации о том, могут ли они рассчитывать на запасы Эстонского центра запасов в случае кризиса, и если да, то в какой части и с какого момента. В задачи центра не входит создание запасов для госучреждений, чтобы последние выполняли задачи гособороны, – запасы формируются на основании Закона о чрезвычайных ситуациях в целях обеспечения надежности снабжения населения.

Хотя Закон о государственной обороне и налагает на учреждения обязанность накапливать запасы, эта обязанность подробно не расписана. Правовые акты не определяют, насколько большими должны быть эти запасы и как долго учреждения должны были бы справляться на своих запасах. Только в сфере управления Министерства социальных дел есть требование, установленное министерским постановлением для поставщиков жизненно важных услуг, обеспечить необходимые запасы для продолжения деятельности на протяжении 72 часов.