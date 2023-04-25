Вадим Штепа ⟩ Сбудется ли прогноз эстонского генерала насчет развала России?

Главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем на днях сделал сильное и довольно необычное для лица его статуса заявление – чтобы Россия более не представляла угрозы другим странам, она должна разделиться на «небольшие государства, у которых не будет так много власти и амбиций». Это высказывание достойно внимания, пишет публицист Вадим Штепа.
Конечно, для Кремля такая перспектива выглядит сродни «концу света», и неслучайно Путин и его пропагандисты постоянно обвиняют окружающий мир в стремлении «развалить Россию».
Хотя в реальности, до того, как Россия в 2014 году приступила к политике имперской экспансии, такая точка зрения среди западных политиков и аналитиков почти отсутствовала. Но после аннексии Крыма и особенно с началом полномасштабной войны против Украины Россия сама лишила себя международно признанных границ. А как учит история, если какая-то империя нападает на другие страны, но не рассчитывает своих сил, бумеранг войны и распада прилетает к ней самой.
Американский политолог Януш Бугайский в прошлом году выпустил книгу о России как несостоявшемся государстве, которое своей имперской политикой пытается заглушить множество внутренних проблем и конфликтов, но в случае военного поражения они неизбежно проявятся.
Автор призывает относиться к этому здраво и прагматично, разрабатывая новые стратегии взаимодействия с различными российскими региональными силами. Иначе, как замечает другой известный американский исследователь Пол Гобл (кстати, одно время преподававший в Тартуском университете), может повториться ситуация 1991 года, когда Запад был совершенно не готов к распаду СССР – не учитывал интересы различных республик, но очень приветствовал «новую демократическую Россию», упустив из виду ее неоимперскую эволюцию.
И сегодняшняя Россия уже напрочь забыла о всякой демократии, фактически провалившись в доперестроечные времена с их тотальной цензурой и репрессиями против диссидентов. Причем в международной политике ситуация выглядит порой хуже, чем даже при Брежневе.
Тогдашний Кремль, хоть и вооружался, но все же вещал о «мирном сосуществовании» с Западом. А теперь он объявляет Запад абсолютным врагом и исповедует философию «русского антимира», готового дойти в своих угрозах до апокалиптических решений.
Поэтому западные политики сегодня вынуждены решать вопрос – как остановить российскую агрессию? И многие останавливаются лишь на военной поддержке Украины в восстановлении ее международно признанных границ, на экономических и юридических санкциях против кремлевского режима, но не готовы, по примеру Рональда Рейгана, занять более наступательную позицию и выступить против «империи зла» как таковой.
Конечно, многих пугает, что распад ядерной державы может стать довольно рискованным. Но с другой стороны, все уже наблюдали распад СССР, который вовсе не привел к какому-то хаосу с ядерным оружием. И здесь довольно точной выглядит оценка эксперта Виталия Гинзбурга: «Риск сохранения империи кардинально превышает риск ее распада потому, что она уже не только противопоставляет себя свободному миру, но и прямо угрожает ему уничтожением».
Это парадокс, но многие западные оппоненты Кремля придерживаются тех же москвоцентричных позиций, что и кремлевская власть. Они привыкли воспринимать гигантское российское пространство – от Балтики до Тихого океана – ориентируясь лишь на заявления московских политиков, но игнорируя различные национальные и региональные движения. Именно поэтому их исторические предшественники и «проспали» распад СССР.
Да, сегодня регионалисты в России подавлены, они не имеют права создавать легальные политические партии, но идеи регионального самоуправления никуда не исчезли, а продолжают активно обсуждаться в соцсетях, и в случае каких-то политических перемен (а они в России бывают внезапными, как в Феврале 1917 года) могут легко «выйти на улицу».
Наверное, для многих западных деятелей проще выглядела бы смена кремлевского царя – с «плохого», агрессивного на «хорошего», миролюбивого, что позволило бы восстановить довоенный статус-кво и вернуться к модели business as usual с российскими олигархами. Кстати, эту же схему зачастую продвигает и «федеральная» (преимущественно московская) оппозиция, которая хотела бы «сохранить страну» под своим руководством и иногда даже доходит до фантастических представлений о том, будто бы Путин сам ее разрушает.
Однако на это вряд ли уже согласятся представители различных национальных и региональных движений, которые за последние десятилетия наблюдали, как Москва опускала их до уровня бесправных колоний, а с началом войны стала массово превращать их жителей в пушечное мясо. Пока в России сохраняется политический москвоцентризм – нет никаких гарантий, что на смену Путину не придет какой-нибудь очередной «собиратель земель» и имперская история просто не начнет новый круг…
Преодолеть эту «имперскую матрицу» намерен открывающийся на этой неделе в США Форум свободных народов пост-России, объединяющий представителей политической эмиграции из различных регионов РФ, а также представителей западного экспертного сообщества. Это уже шестое собрание этой международной дискуссионной площадки, предыдущие состоялись в различных европейских странах.
Очевидно, что тема деимпериализации и деколонизации России становится все более актуальной. Конечно, термин «пост-Россия» может пока показаться непривычным, но таким же в 1991 году выглядело и расхожее сегодня слово «постсоветский».
Весьма показательно, что участники этого Форума обсуждают именно мирные возможности реконструкции российского пространства, превращения его в сферу взаимоинтересного сотрудничества регионов, которое больше не будет представлять угрозы окружающему миру. Возможно, некоторые проекты его спикеров, глядя из сегодняшнего дня, могут показаться утопическими, но во всяком случае они пытаются составить позитивную картину будущего, что само по себе уже редкость в текущей политике.
Так что прогноз генерала Мартина Херема вполне может сбыться. Конечно, для подобных инициатив мало лишь благопожеланий, здесь нужна серьезная аналитическая работа по исследованию экономической, социальной, культурной специфики различных (пост)российских регионов. И как редактор журнала «Регион.Эксперт» я буду рад видеть у нас новых авторов, интересующихся этой темой – в том числе и из Эстонии, которая пока вынуждена граничить с империей и учитывать исходящие от нее угрозы.