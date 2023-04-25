Вадим Штепа ⟩ Сбудется ли прогноз эстонского генерала насчет развала России?

Тогдашний Кремль, хоть и вооружался, но все же вещал о «мирном сосуществовании» с Западом. А теперь он объявляет Запад абсолютным врагом и исповедует философию «русского антимира», готового дойти в своих угрозах до апокалиптических решений.

Поэтому западные политики сегодня вынуждены решать вопрос – как остановить российскую агрессию? И многие останавливаются лишь на военной поддержке Украины в восстановлении ее международно признанных границ, на экономических и юридических санкциях против кремлевского режима, но не готовы, по примеру Рональда Рейгана, занять более наступательную позицию и выступить против «империи зла» как таковой.

Конечно, многих пугает, что распад ядерной державы может стать довольно рискованным. Но с другой стороны, все уже наблюдали распад СССР, который вовсе не привел к какому-то хаосу с ядерным оружием. И здесь довольно точной выглядит оценка эксперта Виталия Гинзбурга: «Риск сохранения империи кардинально превышает риск ее распада потому, что она уже не только противопоставляет себя свободному миру, но и прямо угрожает ему уничтожением».

Это парадокс, но многие западные оппоненты Кремля придерживаются тех же москвоцентричных позиций, что и кремлевская власть. Они привыкли воспринимать гигантское российское пространство – от Балтики до Тихого океана – ориентируясь лишь на заявления московских политиков, но игнорируя различные национальные и региональные движения. Именно поэтому их исторические предшественники и «проспали» распад СССР.