Жители Нымме, от вас зависит, получит ли старый элеватор в Хийу шанс на новую жизнь

По словам старейшины Нымме Кармо Кури, застройка территории элеватора Хийу имеет большое значение и должна соответствовать общей планировке части города, а также учитывать мнение местных жителей. «Согласно общей планировке, эта территория подходит для строительства новых зданий для отдыха и спорта, которые будут функционировать совместно с сетью троп здоровья ландшафтного заповедника Нымме-Мустамяэ. Бюро KOKO arhitektid учло это в своем проекте. Однако, поскольку по проекту использование территории значительно шире, мы ждем мнения жителей Нымме о потенциале развития территории, а также о связанных с этим проблемах», - сказал Кури.

Эскизный проект территории. Фото: Koko Arhitektid

Ходатайство о начале детальной планировки элеватора Хийу и прилегающей территории инициировала компания Nõmmekvartal OÜ. Архитектурная концепция детальной планировки основывается на победившего в конкурсе архитектурных проектов эскизного решения. Победителем архитектурного конкурса стала компания KOKO arhitektid OÜ. Управа Нымме заинтересована в получении мнений жителей района. Материалы, связанные с детальной планировкой территории элеватора Хийу, т. е. земельных участков Сальве, 5, Сальве, 7, Лаулику, 2c, Лаулику, 2b и Китсарёэпа теэ T11, можно найти на сайте Ныммеской управы или в информационном зале управы Нымме на Валдеку, 13.

Общественное обсуждение заявки на инициирование детальной планировки и исходных документов пройдет с 25 апреля по 10 мая. Предложения и мнения можно отправлять на адрес электронной почты nomme@tallinnlv.ee.