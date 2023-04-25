Видео ⟩ Массовое безразличие? Наглый вор на глазах у прохожих украл электросамокаты

Их воруют везде, где только можно. От общественных парковок для велосипедов и лестничных клеток до сараев или хозяйственных построек, сообщила Лыунаская префектура на своей странице в Facebook.

«На этом видео показаны действия опытного вора в торговом центре Тарту, где всего за несколько минут он украл два пристегнутых самоката. Печальный факт, что за этот короткий промежуток времени около 15 человек, входивших или выходивших из центра, не заметили или не хотели замечать подозрительных манипуляций с самокатами», – говорится в публикации.

В конкретном случае в результате кражи без своих электросамокатов остались дети, которые, хоть и пристегнули своих двухколесных друзей замком, все равно пали жертвами злоумышленника.

Советы полиции по поимке воров велосипедов и самокатов

Выходя на улицу, будьте внимательны и держите глаза открытыми. Если вы заметите подозрительную активность возле припаркованного велосипеда или если вы увидите людей, перевозящих, возможно, украденные вещи, не медлите и немедленно звоните по номеру 112.

Одними из признаков возможного совершения преступления, например, является попытка незнакомца сломать замок. Или, если человек имеет при себе более одного велосипеда или самоката.

Будьте внимательны, держите ухо востро и немедленно сообщите о своих наблюдениях по короткому номеру 112.

Постараемся совместными усилиями поймать злоумышленников. Если кто-то узнает запечатленного на видео человека, сообщите об этом в полицию.