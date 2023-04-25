Конфликт исчерпан: МИД Эстонии удовлетворен ответом китайской стороны

«Мы остались удовлетворены. Мы выразили свое мнение. И временный поверенный в делах Китая выразил свою точку зрения, которая заключается в том, что Китай не изменил своей до сих пор действовавшей внешнеполитической позиции в отношении Эстонии и никоим образом не ставит под сомнение наш суверенитет и независимость – как это было с 1918 года», – заявил Цахкна в интервью «Актуальной камере».