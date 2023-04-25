Конфликт исчерпан: МИД Эстонии удовлетворен ответом китайской стороны

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна остался удовлетворен заявлением временного поверенного в делах Китая Мэна Цзянь-хуа, который подтвердил, что Пекин считает Эстонскую Республику суверенным государством, пишет Rus.ERR.
«Мы остались удовлетворены. Мы выразили свое мнение. И временный поверенный в делах Китая выразил свою точку зрения, которая заключается в том, что Китай не изменил своей до сих пор действовавшей внешнеполитической позиции в отношении Эстонии и никоим образом не ставит под сомнение наш суверенитет и независимость – как это было с 1918 года», – заявил Цахкна в интервью «Актуальной камере».
Ранее посол Китая во Франции заявил местным СМИ, что у стран бывшего Советского Союза нет реального статуса суверенных государств в международном праве.
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