СМИ: Иран за полгода отправил в Россию около 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов

По данным издания, вооружение поставляется российскими кораблями через Каспийское море. Последняя партия, о которой стало известно журналистам, отправилась из Ирана в начале марта 2023 года. По словам источников газеты, тогда на борту российского грузового судна «Расул Гамзатов» находилось около двух тысяч артиллерийских снарядов.

Газета отмечает, что после разгрузки в порту Астрахани судно вернулось в Иран, после чего снова отправилось в Россию в конце марта.

Ранее об иранских поставках боеприпасов в Россию сообщал телеканал Sky News. По его данным, в январе 2023 года из иранского порта в РФ отправились грузовые корабли «Муса Джалиль» и «Бегей», на борту которых находились около 200 транспортных контейнеров с оружием. Эта поставка, по данным источника Sky News, включала 100 миллионов патронов, около 300 тысяч снарядов, в том числе для ракетных и артиллерийских установок, гранатометов, минометов и пулеметов, а также около 10 тысяч бронежилетов и касок. Эксперты, с которыми общались журналисты, посчитали эти цифры завышенными.