Ракетный удар по Купянску: разрушен городской музей, один человек погиб

«Купянск, центр города, краеведческий музей. Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, убивая украинцев абсолютно варварскими методами, - написал он. - Пока известно об одной погибшей - сотруднице музея - и десяти раненых. Под завалами еще остаются люди».

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что по городу были выпущены две ракеты из зенитно-ракетного комплекса 300. Одна из них попала в гражданский объект.

Зеленский опубликовал видео с последствиями удара. На кадрах виден фрагмент двухэтажного здания с выбитыми окнами, большая часть которого лежит в руинах.

Синегубов уточнил, что людей под развалинами по меньшей мере двое. В результате удара пятеро человек получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение, сообщает украинская полиция.

На месте происшествия работают и сотрудники экстренных служб.