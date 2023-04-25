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Дорожающее мороженое вынуждает жителей Эстонии охотиться за скидками

rus.postimees.ee
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Мороженое.
Мороженое. Фото: Liis Treimann

Производители мороженого несколько раз повышали цены за последний год, потому что цена на все основное сырье резко возросла, и это также изменило поведение потребителей: потребители все чаще отдают предпочтение товарам по акционным ценам, а для более дорогого мороженого все сложнее найти покупателя, пишет ERR.

Стоимость сахара уже давно является лидером роста цен, также за год подскочили цены на сливки, а стоимость электроэнергии и газа достигла рекордных значений прошлой осенью. Именно эти компоненты больше всего влияют на стоимость мороженого.

Менеджер по маркетингу Balbiino Анне Тяэкре сказала ERR, что цена мороженого во многом зависит от сырья. В последний раз они повышали цену в начале года и сейчас не планируют очередного повышения.

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