Во вторник утром на перекрестке, расположенном вблизи отеля Kongo в Хаапсалу, произошло ДТП с участием минивэна и микроавобуса. В результате столкновения первый оказался во дворе жилого дома, принадлежащего школьному учителю.
Фото ⟩ Микроавтобус врезался в минивэн: последний протаранил забор и въехал во двор дома школьного учителя
Незадолго до 8:00 зеленый микроавтобус, которым управлял 71-летний мужчина, врезался в ехавший по главной дороге серый минивэн Ford. Тот в свою очередь отбросило во двор жилого дома с высоким забором.
«Водитель автобуса объяснил, что выезжал с второстепенной дороги на главную и вовремя не сбросил скорость. В момент ДТП в нем не было пассажиров. Скорая помощь отвезла водителя Ford, 56-летнего мужчину, в больницу на медосмотр. Водитель автобуса не пострадал», – сказал Elu24 старший патрульной смены Хаапсалуского отдела полиции Эрик Таратухин.
«Оба водителя были трезвы и имели водительские права. Движение на месте происшествия было некоторое время нарушено», – добавил Таратухин.
Журналист Elu24 оказался в непосредственной близости от мета происшествия. Сперва казалось, что в доме, во двор которого угодил минивэн, никого нет. Однако около 10:00 из него вышел мужчина с заспанным лицом и испуганно огляделся. «Я только что проснулся и ничего не слышал. Выглянул в окно и заметил, что что-то произошло», – прокомментировал он.
Находившиеся на месте происшествия полицейские тоже полагали, что дом пустой. «Мы как раз искали в базе данных владельца. Вы третья сторона в этом ДТП. Не переживайте, страховка микроавтобуса должна покрыть ущерб», – сказал патрульный полицейский Калев Паду владельцу дома, пригласив его в полицейский автобус для оформления документов.