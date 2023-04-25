Дмитрий Медведев назвал главную скрепу России. Это ядерная бомба

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил применением ядерного оружия, которое он считает «скрепой, собирающей государство».
Выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», Медведев заявил, что Россия может первой применить ядерное оружие, если в отношении нее будет проявлена агрессия, грозящая существованию государства. Он добавил, что противники Москвы не должны недооценивать такие риски. «Скажем прямо, если в твоих руках есть какое-то оружие, а я, как бывший президент, знаю, что это такое, ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить, как бы чудовищно и жестоко это не звучало», - сказал Медведев.
«Для существования России в качестве самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение. Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство», - указал он.
По его мнению, разговоры о том, что Россия никогда не применит ядерное оружие или, наоборот, только пугает всех вооружениями, ничего не стоят. «Западные аналитики и западное командование - военное и политическое руководство - должны просто оценивать наши правила и наши намерения», - подчеркнул Медведев.