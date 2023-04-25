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Tallink: мы сокращаем не для того, чтобы сэкономить

rus.postimees.ee
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Паром Tallink.
Паром Tallink. Фото: Mihkel Maripuu

Tallink сокращает сотрудников не с целью сэкономить на заработной плате, заявила менеджер по персоналу Tallink Аге Ванаюур в эфире утренней программы радио Äripäev.

«Мы в первую очередь исходим из того, сколько экипажей необходимо на паромах. Расходы должны соответствовать доходам, – пояснила она. – Мы не ставили перед собой цели сэкономить миллионы».

По словам Ванаюур, иностранные туристы вновь находят дорогу в Эстонию, однако туризм еще не достиг докризисного уровня, поэтому компания вынуждена оптимизировать штат.

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