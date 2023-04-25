Суровый прогноз: экономический спад в Эстонии продолжается и в первой половине этого года

Инфляция в США и еврозоне уже достигла своего пика в прошлом году благодаря снижению цен на энергоносители. Однако базовая инфляция, без учета цен на энергоносители и продукты питания, гораздо более стабильна. В то же время существует ряд факторов, снижающих инфляцию: снижение цен на энергоносители, сырьевые товары и контейнерные перевозки по сравнению с прошлым годом, сообщает Swedbank.
Несмотря на в целом позитивный прогноз по инфляции, мы ожидаем, что Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк продолжат повышать процентные ставки в ближайшие месяцы. Поскольку замедление инфляции было более выраженным в США, Федеральная резервная система может стать первым из основных центральных банков, который завершит цикл повышения процентных ставок.
Ожидается, что Европейский центральный банк повысит процентные ставки на 0,25 процентного пункта ещё три раза в этом году, доведя ставку по депозитам до 3,75%. По мере замедления экономического роста и достижения целевого уровня инфляции ЕЦБ начнёт снижать процентные ставки в следующем году. В то же время процентные ставки будут снижаться с очень высоких уровней, и влияние монетарной политики ещё некоторое время будет сдерживать спрос.
Экономический спад в Эстонии, углубившийся в конце прошлого года, продолжается и в первой половине этого года
По нашей оценке, глобальный экономический рост останется слабым в этом и следующем году. В еврозоне год начался лучше, чем мы ожидали ранее. Сектор услуг оказался устойчивым, а результаты промышленного производства удивили ростом. Однако ужесточение денежно-кредитной политики привело к снижению спроса на кредиты в еврозоне, и потребуется время, чтобы это влияние отразилось на реальном секторе экономики. Поэтому мы должны увидеть это в экономических показателях в ближайшие кварталы. Согласно прогнозу Swedbank, экономика еврозоны вырастет всего на 0,4% в этом году и на 0,7% в следующем.
Экономика США продолжала расти
Экономика США в прошлом году продолжала расти высокими темпами. Безработица находится на исторически низком уровне, а потребление – на высоком, несмотря на высокую инфляцию и растущие процентные ставки. Однако ожидается, что во второй половине года рост прекратится и начнётся сокращение. В целом за год ожидается рост экономики США на 1,2%, но в следующем году этот рост замедлится до 0,5%. Экономика Китая набрала сильный импульс в начале года.
Благодаря снятию ограничений, связанных с коронакризисом, мы ожидаем, что в этом году рост китайской экономики ускорится до 5,5%. Потребление, которое сдерживалось почти три года, станет основным драйвером роста. Открытие китайской экономики также благоприятно скажется на туризме во всём мире. Есть также признаки восстановления в секторе недвижимости Китая. Однако геополитическая неопределённость и экспортный контроль в отношении Китая со стороны США и некоторых других стран усугубляют прогноз.
Экономика Эстонии остается в рецессии второй год подряд
Экономический спад в Эстонии, углубившийся в конце прошлого года, продолжается и в первой половине этого года. Снижение покупательной способности сдерживает частное потребление, а слабый внешний спрос не позволяет предприятиям наращивать экспорт. Кроме того, быстрый рост цен производителей и экспортных цен ухудшил конкурентоспособность эстонского экспорта. Общее чувство уверенности в эстонской экономике стабилизировалось, хотя и остаётся ниже своего долгосрочного среднего уровня. Чувство уверенности домохозяйств достигло дна и постепенно повышается. Это обусловлено снижением инфляционных ожиданий домохозяйств и улучшением их финансового положения.
Ожидается, что рынок труда останется сильным в ближайшие годы. В прошлом году уровень занятости вырос до исторически наивысшего уровня. Хотя мы прогнозируем умеренное снижение занятости в этом году, она останется высокой. В то же время безработица не вырастет до тревожного уровня, поскольку экономика растёт умеренными темпами в текущих ценах.
По нашим оценкам, уровень безработицы вырастет до 6,8% в этом году и, по мере улучшения состояния экономики, снизится до 6,1% в следующем году. Несмотря на ряд негативных факторов, высокий уровень занятости оказывает положительное влияние на спрос и рост. В то же время она поддерживает рост заработной платы на высоком уровне. Если в прошлом году средняя начисленная заработная плата выросла почти на 9%, то в этом году мы прогнозируем рост на 8,7%, а в следующем году - на 7%.
Инфляция замедлится в ближайшее время
Замедление инфляции продолжится. Замедление базовой инфляции до сих пор было обусловлено главным образом быстрым снижением цен на энергоносители и эффектом базы. Базовая инфляция пока не демонстрирует значительной тенденции к снижению, но повышение процентных ставок, снижение спроса и замедление роста цен производителей и импорта должны начать замедлять ее.
По нашим прогнозам, рост цен замедлится в среднем до 10% в этом году и до 4,3% в следующем. Наибольшее влияние на рост цен в этом году окажет снижение цен на энергоносители, которое в основном повлияет на стоимость жилья и транспорта.
Замедление инфляции, наряду с продолжающимся высоким ростом заработной платы, должно обернуться повышением покупательной способности домохозяйств во второй половине этого года. В то же время, повышение налогов новым правительством со следующего года будет тормозить замедление роста цен и повышение покупательной способности. В результате мы повысили наш прогноз инфляции на следующий год.
Это, в свою очередь, будет сдерживать частное потребление и несколько замедлит рост экономики. Кроме того, вклады населения, накопленные за годы пандемии, сокращаются, что также оказывает сдерживающее влияние на потребление. Внешний спрос ослаб, но в следующем году он должен улучшиться и снова предложить эстонским предприятиям лучшие экспортные возможности.
Эстонский ВВП снижается
Согласно нашему прогнозу, в этом году ВВП Эстонии сократится на 0,8% в постоянных ценах. Таким образом, экономика будет сокращаться второй год подряд. Однако во второй половине этого года ожидается восстановление роста экономики в годовом исчислении, и в следующем году мы ожидаем, что ВВП вырастет на 2,3%. Хотя в этом году экономика Эстонии останется в состоянии спада в постоянных ценах, в текущих ценах она продолжит расти. Однако в этом и следующем году рост в текущих ценах будет ниже среднего долгосрочного уровня.
Более подробный обзор экономического прогноза на эстонском языке с графиками смотрите здесь.