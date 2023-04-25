Суровый прогноз: экономический спад в Эстонии продолжается и в первой половине этого года

Ожидается, что рынок труда останется сильным в ближайшие годы. В прошлом году уровень занятости вырос до исторически наивысшего уровня. Хотя мы прогнозируем умеренное снижение занятости в этом году, она останется высокой. В то же время безработица не вырастет до тревожного уровня, поскольку экономика растёт умеренными темпами в текущих ценах.

По нашим оценкам, уровень безработицы вырастет до 6,8% в этом году и, по мере улучшения состояния экономики, снизится до 6,1% в следующем году. Несмотря на ряд негативных факторов, высокий уровень занятости оказывает положительное влияние на спрос и рост. В то же время она поддерживает рост заработной платы на высоком уровне. Если в прошлом году средняя начисленная заработная плата выросла почти на 9%, то в этом году мы прогнозируем рост на 8,7%, а в следующем году - на 7%.

Инфляция замедлится в ближайшее время

Замедление инфляции продолжится. Замедление базовой инфляции до сих пор было обусловлено главным образом быстрым снижением цен на энергоносители и эффектом базы. Базовая инфляция пока не демонстрирует значительной тенденции к снижению, но повышение процентных ставок, снижение спроса и замедление роста цен производителей и импорта должны начать замедлять ее.