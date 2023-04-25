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Эстонские спортсмены одержали победу над действующими чемпионами мира!

rus.postimees.ee
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Марие Калдвеэ и Харри Лилль.
Марие Калдвеэ и Харри Лилль. Фото: Kurling Eesti

На чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар, проходящем в Южной Корее, эстонская пара Марие Калдвеэ и Харри Лилль победила действующего чемпиона мира Шотландию.

Матч между Эстонией и Шотландией шел на равных, в восьмой тур команды шли с ничьей 5:5. В итоге эстонцам удалось переломить напряженную концовку в свою пользу и выиграть матч со счетом 6:5.

Это была пятая победа Эстонии из шести игр, сыгранных на чемпионате мира. Эстония делит первое место в группе А с Кандой, которая также выиграла пять и проиграла один матч. За ними следуют Австралия (4-2), Шотландия (4-2) и Италия (3-3).

У Эстонии осталось еще три матча в своей подгруппе. Соперниками являются Австралия, Италия и Нидерланды.

В этом году чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар проходит на олимпийском льду в Пхенчхане в Южной Корее. Соревнования ведутся в двух подгруппах, из каждой подгруппы выходят по три сильнейшие команды – они будут объявлены в четверг, 27 апреля. Чемпионы мира в смешанном парном керлинге определятся в субботу, 29 апреля.

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