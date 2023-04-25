Эстонские спортсмены одержали победу над действующими чемпионами мира!

Матч между Эстонией и Шотландией шел на равных, в восьмой тур команды шли с ничьей 5:5. В итоге эстонцам удалось переломить напряженную концовку в свою пользу и выиграть матч со счетом 6:5.

Это была пятая победа Эстонии из шести игр, сыгранных на чемпионате мира. Эстония делит первое место в группе А с Кандой, которая также выиграла пять и проиграла один матч. За ними следуют Австралия (4-2), Шотландия (4-2) и Италия (3-3).

У Эстонии осталось еще три матча в своей подгруппе. Соперниками являются Австралия, Италия и Нидерланды.