Джо Байден и Камала Харрис официально объявили, что поборются за переизбрание президентом и вице-президентом США на выборах в 2024 году.
Байден объявил о выдвижении на второй президентский срок
Президент США Джо Байден официально объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии на следующих выборах в ноябре 2024 года.
Он опубликовал трехминутный ролик в соцсетях, в котором сказал, что «экстремисты MAGA [Make America Great Again]» по всей стране, использующие лозунги экс-президента Дональда Трампа, угрожают свободе, за которую Байден боролся во время пребывания в должности президента.
«У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш момент. Вот почему я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте закончим работу», - заявил он в Twitter во вторник, 25 апреля.
Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023
That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly
В ролике Байден говорит о том, что считает наиболее важными вопросами своей кампании: правах на аборты, защите демократии и избирательных прав, а также социальных гарантиях американцев.
Байден заявляет, что у избирателей будет выбор оставить следующему поколению «больше или меньше свободы», «больше прав или меньше».
Байден и Харрис вновь выдвигаются в тандеме
Байден и действующая вице-президент США Камала Харрис намерены снова идти на выборы в тандеме. Харрис также сделала соответствующее заявление.
О планах баллотироваться на второй срок Байден сообщил еще в апреле в эфире американского телеканала NBC, но указал, что пока не готов делать официальное заявление.
Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года. 20 ноября того же года Байдену исполнится 82 года.
О своем намерении участвовать в них заявил и бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В конце января республиканец начал избирательную кампанию с выступлений в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине - штатах, где обычно довольно рано проводятся первичные выборы.