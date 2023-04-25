Байден объявил о выдвижении на второй президентский срок

Президент США Джо Байден официально объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии на следующих выборах в ноябре 2024 года.

Он опубликовал трехминутный ролик в соцсетях, в котором сказал, что «экстремисты MAGA [Make America Great Again]» по всей стране, использующие лозунги экс-президента Дональда Трампа, угрожают свободе, за которую Байден боролся во время пребывания в должности президента.

«У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш момент. Вот почему я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте закончим работу», - заявил он в Twitter во вторник, 25 апреля.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

В ролике Байден говорит о том, что считает наиболее важными вопросами своей кампании: правах на аборты, защите демократии и избирательных прав, а также социальных гарантиях американцев.