Двойники Путина, ответ «Вагнера» отрезанной голове и права геев в ВСУ. Обзор событий недели в Украине

Скриншот с видео, сделанного во время визита Путина на оккупированные территории Украины в апреле 2023 г. (Photo by Handout / RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / handout" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Фото: Handout