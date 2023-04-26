Двойники Путина, ответ «Вагнера» отрезанной голове и права геев в ВСУ. Обзор событий недели в Украине

Видимо, совсем плохи дела у российской армии в Украине, если Путин не решился оторвать своих генералов от войны даже на день, и сам приехал к ним в Луганскую и Херсонскую области Украины.

Как он сам сказал «чтоб ознакомиться с ситуацией на месте». Но совещание с генералами в подвале в Луганской области ничем чем отличается от совещания в бункере в Московской области и понимание о реальной ситуации дает весьма относительное.

Это настолько очевидно, что мало кто поверил, что лидер России, который за неделю до этого отказался лично принимать верительные грамоты из рук иностранных послов, вдруг полетел в Геническ, чтоб лично пожать руки своим генералам.

Путинских двойников комментирует Песков

Можно предположить, что цель поездки была пропагандистской – показать россиянам, что их «бункерный дед» еще ого-го и на передовой не реже Зеленского бывает. Однако, если сравнить размещенные на сайте Кремля фото и видео Путина в этой поездке и материалы с других мероприятий, то становится очевидной разница в качестве. Такое впечатление, что снимали даже не на камеру айфона, а на кнопочный телефон. Наверное, для пропаганды, в этом плане подготовились бы получше.