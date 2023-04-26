Владимир Путин съездил на оккупированные территории, Евгений Пригожин после казни украинского военного подлил масла в огонь, а Минобороны Украины не поддержало однополые браки. Эти три темы были наиболее обсуждаемыми в Украине на минувшей неделе, пишет журналист Сергей Гармаш из Киева.
Двойники Путина, ответ «Вагнера» отрезанной голове и права геев в ВСУ. Обзор событий недели в Украине
Видимо, совсем плохи дела у российской армии в Украине, если Путин не решился оторвать своих генералов от войны даже на день, и сам приехал к ним в Луганскую и Херсонскую области Украины.
Как он сам сказал «чтоб ознакомиться с ситуацией на месте». Но совещание с генералами в подвале в Луганской области ничем чем отличается от совещания в бункере в Московской области и понимание о реальной ситуации дает весьма относительное.
Это настолько очевидно, что мало кто поверил, что лидер России, который за неделю до этого отказался лично принимать верительные грамоты из рук иностранных послов, вдруг полетел в Геническ, чтоб лично пожать руки своим генералам.
Путинских двойников комментирует Песков
Можно предположить, что цель поездки была пропагандистской – показать россиянам, что их «бункерный дед» еще ого-го и на передовой не реже Зеленского бывает. Однако, если сравнить размещенные на сайте Кремля фото и видео Путина в этой поездке и материалы с других мероприятий, то становится очевидной разница в качестве. Такое впечатление, что снимали даже не на камеру айфона, а на кнопочный телефон. Наверное, для пропаганды, в этом плане подготовились бы получше.
С датой поездки тоже много неясного. Состоялась она, якобы, 17 апреля. Объявили о ней – 18-го, (как раз в день поездки Зеленского в зону боевых действий в Авдеевку). Но на видео есть слова Путина «Пасха будет», а Пасха была 16 апреля. Скорее всего, «шоу» состоялось 15 апреля, только в этот день у Путина не было никаких публичных мероприятий в других местах. Но если это правда, то почему о «подвиге» президента не сообщили раньше, и тянули аж до 18-го?
В общем, непонятными остались и цели, и дата инспекции на Юг. Но что еще интереснее, а был ли это вообще Путин? Поводов сомневаться много. Во-первых, отвратительное качество фото-видео материалов, на которых не разглядеть деталей лица.
Во-вторых, даже если это был Путин, мало кто в это поверил. Дошло до того, что Пескову пришлось публично опровергать слухи о наличии двойников хозяина Кремля, которые, якобы, ездят в Украину, пока настоящий ВВП сидит в бункере. Эти оправдания сами по себе весьма красноречивы.
«Ни в каких бункерах, он, конечно, не сидел. Это тоже вранье», - заявил Песков. Любопытно, что в аутентичности Зеленского, неоднократно посещавшего линию фронта, никто ни разу не усомнился.
Ответ «Вагнера» отрезанной голове
Звучит ужасно, но именно это приходит в голову после заявления владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, о том, что вагнеровцы больше не будут брать пленных, а «просто будут уничтожать всех на поле боя».
Такой была его реакция на опубликованную в связанном с ЧВК телеграм-канале аудиозапись перехваченного разговора, якобы, военных ВСУ. Общение на записи идет на русском языке. Один из голосов спрашивает, что делать с раненым, которого «выкурили из норы». Второй голос отвечает: «Пристрелить».
Пригожин назвал это «доказательством расстрела пленных» украинцами. Нужно сказать, что аудиозапись появилась очень вовремя для «Вагнера» - сразу после того, как его боевики были опознаны на видео, где отрезают голову раненному военнослужащему ВСУ.
Конечно, аудиозапись – это не видео. Даже сам Пригожин признает, что не знает имени жертвы, поэтому найденный им «ответ» на зверскую казнь украинца слабенький.
Случай прошел бы не замеченным, если бы не активность самого Пригожина. Его фраза «Будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать!» стала единственным фактором привлечения внимания к якобы имевшему место преступлению солдат ВСУ.
Минобороны поддерживает дискриминацию
Наверное, все-таки, не западные вооружения определяют лицо и дух ВСУ, а люди, которые в них служат. И если на передовой военнослужащие заняты борьбой с врагом, то тыловые «вэсэушники», оказывается, блюдут нравственность, чистоту и прочие ограничения свободы личности не хуже, чем в России.
Так, на днях стало известно, что Министерство обороны Украины не поддержало проект закона об институте равноправных партнерств, который, по сути, позволил бы регистрировать однополые браки.
Конституция Украины зафиксировала определение брака как «свободное согласие мужчины и женщины». Отсюда, в стране, стремящейся в Европейский Союз, невозможность узаконить однополые отношения, - ведь Конституцию во время военного положения менять нельзя.
А вопрос о равных правах для ЛГБТ встал достаточно остро, учитывая, что сегодня всем самой жизнью гарантируется равное право умереть за страну. Чтоб обойти Конституцию, было решено узаконить институт «партнерства», но Министерство обороны не поддержало его.
Между тем, только в организацию «Военные ЛГБТ+» входят более 300 ЛГБТ-военных. Организация считает, что на самом деле, их количество в армии гораздо больше – от 50 до 100 тысяч. Ведь ВСУ – это срез общества, а в обществе по статистике от 5 до 10% представителей ЛГБТ. И среди этой категории военнослужащих есть пары, которые по сравнению с гетеросексуальными, юридически не имеют никаких прав как пара.
Более того, известны случаи их преследования. Недавно матери одного из военных Павла Лагоды угрожали сжечь дом из-за сексуальной ориентации сына. Павел служит вместе со своим партнером в ВСУ и недавно они обручились. Это и стало поводом для травли. Правозащитные организации призвали Министерство обороны пересмотреть свою политику в этом вопросе.
Справка
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.